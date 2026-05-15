Privremena blokada protoka krvi u mozgu, poznata kao tranzitorni ishemijski napad (TIA), može izazvati niz uznemirujućih simptoma, uključujući nejasan govor ili slabost u rukama.

Simptomi se javljaju iznenada, ali obično traju manje od pet minuta, zbog čega se TIA često ignorišu ili previđaju.

Iako se TIA često nazivaju „mini šlogovima“, termin „upozoravajući moždani udar“ je zapravo tačniji. TIA može biti preteča budućeg moždanog udara, koji ima slične simptome ali vas može trajno onesposobiti.

Skoro jedna od pet osoba kod kojih se sumnja na TIA doživeće potpuni moždani udar u roku od tri meseca, prema naučnoj izjavi Američkog udruženja za srce (AHA) u izdanju časopisa Stroke iz marta 2023. godine.

- A rizik od moždanog udara je najveći tokom 48 sati nakon TIA - kaže dr Erika Kamargo Fej, neurolog specijalizovan za moždani udar u Opštoj bolnici Masačusetsa, pridruženoj Harvardu.

Ponekad je ono što izgleda kao TIA ozbiljnije nego što izgleda:

- Čak i simptomi koji nestanu mogu zapravo biti moždani udar - ističe dr Kamargo Fej.

Kako se ističe u saopštenju AHA, dve od svakih pet osoba sa sumnjom na TIA koje urade odgovarajući test snimanja mozga otkriju da su zapravo imale moždani udar. Zato je toliko važno biti svestan simptoma i odmah potražiti hitnu pomoć.

Simptomi TIA ili moždanog udara

Različiti delovi mozga imaju različite zadatke, tako da simptomi koji se javljaju tokom TIA ili moždanog udara zavise od dela mozga u kojem je protok krvi poremećen.

Pre jedne decenije, Američko udruženje za moždani udar predstavilo je kampanju za podizanje svesti o moždanom udaru zasnovanu na mnemotehnici FAST.

Prva tri slova (koja označavaju lice, ruku i govor) pokrivaju najtipičnije simptome koje ljudi doživljavaju. Ali sve veći broj dokaza ukazuje na to da dodavanje još dva slova (B za ravnotežu i E za oči) može pomoći ljudima da bolje prepoznaju ili TIA ili stvarni moždani udar.

Evo nekih dodatnih detalja o svakom simptomu:

Ravnoteža

Ovaj simptom može biti nezgodan jer mnoge druge stvari mogu izazvati vrtoglavicu ili probleme sa ravnotežom, uključujući nizak šećer u krvi ili probleme sa unutrašnjim uhom.

- Problemi sa ravnotežom izazvani TIA često otežavaju ustajanje i možete pasti na jednu stranu. Ovaj simptom je često praćen drugim simptomima, uključujući nejasan govor ili probleme sa vidom, dodaje ona.

Oči

Problemi sa vidom mogu se manifestovati na različite načine, mada je najčešći nemogućnost da se vidi na jedno ili oba oka. Ljudi često opisuju iskustvo kao viđenje tamno sive nijanse koja blokira polovinu ili ceo vid. Može se javiti i zamućen ili dvostruki vid. „Ponekad ljudi greškom prvo odu kod oftalmologa umesto da odu na hitnu pomoć“, kaže dr Kamargo Fej.

Lice

Lice može da se spusti na jednu ili obe strane tokom TIA ili moždanog udara. Obično se ugao usta povuče nadole i osoba nije u stanju da se osmehne. Spuštanje očiju i čela je ređe.

Slabost u rukama ili nogama

Ovaj simptom češće pogađa ruke nego noge i obično se javlja samo na jednoj strani. Ljudi mogu opisati osećaj kao utrnulost ili peckanje, a ne kao slabost. Ponekad je pogođena cela strana tela.

Teškoće u govoru

Nejasan ili iskrivljen govor je najčešći simptom. Ali u nekim slučajevima, ljudi se muče da pronađu reči ili nisu u stanju da razumeju šta drugi ljudi govore. Ovaj deficit se proteže i na pisanje i kucanje — uključujući slanje poruka na pametnom telefonu.

- Problem nije povezan sa fizičkom funkcijom, već sa deficitom uzrokovanim nedostatkom protoka krvi u jezičkim delovima mozga - objašnjava dr Fej.

Vreme je ključno

Poslednje slovo (T za vreme) naglašava važnost što bržeg odlaska u hitnu pomoć radi procene, čak i ako su vaši simptomi nestali.