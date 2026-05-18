Jedan od mogućih ranih pokazatelja raka pankreasa može biti upravo ono što se primećuje u toaletu – promena izgleda, boje ili konzistencije stolice

Rak pankreasa je jedna od najozbiljnijih malignih bolesti digestivnog sistema, a jedan od najvećih izazova u njegovom ranom otkrivanju jeste činjenica da simptomi često mogu biti nespecifični i lako se pripisuju drugim, blažim stanjima.

Promene u varenju i radu creva mogu se javiti postepeno, zbog čega mnogi pacijenti ne obraćaju pažnju na prve signale.

Jedan od mogućih ranih pokazatelja problema može biti upravo ono što se primećuje u toaletu – promena izgleda, boje ili konzistencije stolice. Iako ovi simptomi ne znače nužno prisustvo raka, oni mogu biti važan znak da je potrebno obaviti dodatne medicinske preglede, posebno ako traju duže vreme ili se ponavljaju.

U nastavku teksta objašnjavamo koje sve promene u radu creva mogu biti povezane sa rakom pankreasa i kada je važno obratiti se lekaru.

Problemi sa crevima mogu uključivati:

* teže pražnjenje stolice (zatvor)

* bleda, masna stolica koja pluta na površini i ima jači, neprijatan miris (steatoreja)

* tečna stolica (dijareja)

Neki ljudi takođe imaju simptome kao što su gasovi, nadimanje i iznenadna potreba za hitnim pražnjenjem, posebno nakon jela. Ovo može biti posledica poremećaja u varenju hrane.

Problemi sa crevima mogu se javiti i kao jedan od ranih simptoma raka pankreasa, čak i pre dijagnoze.

Važno je da o svim promenama u radu creva razgovarate sa svojim lekarom ili medicinskom sestrom, kako bi se utvrdio uzrok i pronašao odgovarajući način kontrole simptoma.

Najveća opasnost raka pankreasa je u tome što simptomi mogu mesecima biti blagi i nespecifični. Umesto jakih bolova, oboleli često prvo primete umor, probleme sa varenjem ili promene u stolici, zbog čega se bolest u velikom broju slučajeva otkriva kasno

Šta je zatvor?

Zatvor (otežano pražnjenje stolice) može nastati iz više razloga. Može biti neželjeni efekat određenih terapija, uključujući opioidne lekove protiv bolova poput morfijuma. Nedostatak kretanja, nedovoljan unos hrane i dehidratacija takođe povećavaju rizik od zatvora.

Zatvor može izazvati neprijatnost, nadimanje i bol u stomaku.

Lekar ili medicinska sestra mogu propisati laksative. Ako se koriste opioidni lekovi protiv bolova, često se preventivno daju i laksativi kako bi se izbegao zatvor. Efekat može kasniti, a ponekad je potrebno prilagoditi terapiju.

U nekim slučajevima, više tečnosti i fizička aktivnost mogu pomoći u prevenciji i ublažavanju zatvora.

Šta je steatoreja?

Steatoreja je stanje kod kog se javlja:

* bleda, masna stolica

* stolica neprijatnog mirisa

* stolica koja pluta i teško se ispira

Uzrok je prisustvo masti u stolici, najčešće zbog nedovoljne količine enzima pankreasa koji su potrebni za varenje masti. Može se javiti kada pankreas ne funkcioniše pravilno zbog raka ili nakon operacije.

Terapija zamene pankreasnih enzima može pomoći u ublažavanju simptoma.

Šta je dijareja?

Dijareja (učestale tečne stolice) može biti uzrokovana:

* problemima u varenju hrane

* infekcijama

* određenim vrstama hemoterapije

Ako je uzrok poremećaj varenja, enzimska terapija može pomoći. Ako ne pomaže, mogući su drugi uzroci, kao što su:

* višak žučne kiseline u crevima

* prekomeran rast bakterija u tankom crevu (SIBO)

U tim slučajevima potrebna je dodatna dijagnostika i terapija kod gastroenterologa.

Dijareja može iritirati kožu oko analnog područja, pa se preporučuje pažljivo čišćenje i upotreba zaštitnih krema.

Važno je unositi dovoljno tečnosti kako bi se sprečila dehidratacija.

Šta je dehidratacija?

Dehidratacija nastaje kada telo gubi više tečnosti nego što unosi. Može se javiti kod dijareje ili povraćanja.

Simptomi uključuju:

* tamniji urin jačeg mirisa

* ređe mokrenje

* glavobolju

* osećaj žeđi

* vrtoglavicu

* umor

* suva usta i usne

Ako se pojave znaci dehidratacije, potrebno je odmah kontaktirati lekara, jer može dovesti do ozbiljnih komplikacija.

Prelivna dijareja

Ponekad kod zatvora može doći do curenja vodenaste stolice, što liči na dijareju. To se naziva prelivna dijareja.

Ako osoba koristi laksative uz opioidne lekove protiv bolova, važno je ne prekidati terapiju na svoju ruku, jer simptomi mogu biti posledica upravo ovog stanja.