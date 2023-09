KAKO VEŽBA I KAKO SE HRANI DŽENIFER ANISTON: Uz ovu rutinu glumica izgleda FENOMENALNO i sa 54 godine

ovako to rade poznati

Međutim, kako priznaje u razgovoru za magazin Womans Health, sa godinama je postala mudrija u vezi sa vežbanjem, procenama za šta je njeno telo sposobno, a posebno šta mu je potrebno sada u 50-im. Tokom pandemije i zbog povrede leđa koju je zadobila na snimanju, jedan novi modalitet vežbanja ju je osvojio i potpuno transformisao njenu nedeljnu rutinu: Pvolve, skraćeno od Personal Evolution. To je metoda funkcionalnog fitnesa koja uključuje opremu zasnovanu na otporu za rad celog tela u svim ravnima kretanja.

Evo tačno kakva je rutina treninga Dženifer Aniston sada i šta jede tokom dana kako bi izgledala i osećala se snažnije nego ikada u 54. godini.

Dženifer priznaje da je sa godinama postala mudrija u vezi sa vežbanjem foto: Profimedia

Dženifer vežba četiri puta nedeljno

U zavisnosti od poslovnih i privatnih obaveza njen raspored vežabanja može se razlikovati.

- To varira od nedelje do nedelje, u zavisnosti od mog rasporeda. U idealnim okolnostima to je četiri dana vežbanja u nedelji, a zatim dan rezervisan za šetnju ili pešačenje - kaže Dženifer.

Ona vežba pametnije, a ne teže i trudi se da se svaki minut zaista računa.

- Često mislimo da moramo da vežbamo čitavih sat vremena i to može biti pomalo zastrašujuće. Naučila sam da postoji bolji način. Zaista možete dobiti efikasan trening sa samo dobrih 20 minuta ako je to sve vreme koje imate u toku dana, čak i 10 minuta da radite nešto što pokreće vaše telo. Ja samo nalazim utehu u tome - ističe ona.

Ako radi i na snimanju, njene sesije vežbanja mogu se smanjti na dva ili tri dana te nedelje.

- Ne vršim pritisak na sebe kao nekada - kaže Dženifer.

Prestala da radi duge, intenzivne kardio sesije

Njena prethodna fitnes rutina izgledala je međutim mnogo drugačije.

- Prestala sam da radim duge treninge, 45 minuta do sat vremena konstantnog kardio treninga i trčanja jer moja kolena to više ne mogu da izdrže, a jednostavno nije ni efikasno - dodaje ona.

Umesto toga, ona radi Pvolve za fizičko i mentalno zdravlje. Dženifer je počela sa strimovanjem časova, a nedavno je dodala i lične privatne sesije sa Danijem Kolmanom, Pvolveovim direktorom obuke i glavnim trenerom.

- Ono što volim kod ovog treninga je da to nije samo bacanje ruku u stranu ili skakanje. Zaista vodite računa o svom telu i njegovom kretanju - kaže Dženifer.

Ona radi vežbe za celo telo koje odgovaraju njenom raspoloženju. Tačni potezi i intenzitet njene rutine variraju a trening zavisi od toga kako se oseća.

- To je zabavna stvar u vezi sa ovim programom - možete da prilagodite svoje vežbe bez obzira na raspoloženje tog dana, koliko dugo želite da radite, koju opremu želite da koristite, nivo težine. Jednostavno volim to jer pravite sopstveni trening.

Međutim, ona ne voli da se stalno fokusira na određena područja koja vežba.

- To je obično neki oblik opšteg treninga za telo. Retko kada uđem i pomislim: - Danas ću samo da radim trbušnjake. Zaista bih volela da svaki put vežbam celo telo - kaže Dženifer.

Disciplina tokom nedelje, mala zadovoljstva tokom vikenda

Njeni obroci uvek uključuju proteine i povrće. Za početak dana, za doručak prirpema napitak.

- Prvo počinjem sa kašikom jabukovog sirćeta pomešanog u vodi sobne temperature, što je fantastično za moja creva. Obično ručam oko jedan ili dva i to je neki oblik povrća i proteina.

Užina je takođe deo njenog dana. Obično kako kaže, voli da pojede puter od jabuke i badema ili kokice. Njen poslednji obrok u toku dana dosta liči na ručak.

- Večera je ista stvar, povrće i proteini u nekom obliku koji je zanimljiv i ukusan. A onda, vikendom, „radim šta god želim“. Dozvoliću sebi picu, burger ili testeninu ili nešto posebno posebno - zaključuje Dženifer.

(izvor: womenshealthmag.com)