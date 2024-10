- Pre nego što se započne sa planiranjem izbora tipa aktivnosti, metoda vežbanja i na kraju izbora pojedinačnih vežbi za svaki trening, jako je važno da se precizno definišu ciljevi i da napravi dnevni, nedeljni i višemesečni plan drugih obaveza. Kada je tako, onda sam proces planiranja treninga predstavlja sklapanje kockica na osnovu do sada poznatih naučnih činjenica i dokaza - ističe redovni profesor Vladimir Mrdaković sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu .

- Iz tih razloga, za radnu populaciju, ukoliko postoji mogućnost prepodnevnog vežbanja, pa čak i u ranim jutarnjim časovima, to je uvek preporuka kako bi trening imao bolji efekat u celini. U tim situacijama je važno da se po buđenju ceo organizam dovede u stanje dovoljne budnosti kroz kvalitetno zagrevanje i vežbe mobilnosti ili kako su to nekada govorili “vežbe oblikovanja”. Ako ni to nije dovoljno, uvek savetujemo tuširanje po ustajanju, koje ima blagotvoran efekat na perifernu cirkulaciju i osećaj budnosti.