Ove praktične provere pomažu vam da bolje razumete trenutno stanje organizma i mogu da vas podstaknu na male promene koje značajno utiču na zdravlje i kvalitet života. Spremite se – jer provera kondicije nikada nije bila lakša.

Puls u mirovanju

Vaš puls dok mirujete može da otkrije važne informacije o zdravlju srca. Kod odraslih osoba, normalan broj otkucaja u minuti je između 60 i 100. Da biste ga izmerili, sedite mirno i izbegavajte unos kofeina ili fizičku aktivnost neposredno pre merenja. Pronađite puls na zapešću pomoću prstiju, brojite otkucaje tokom 20 sekundi i pomnožite sa tri.

Ako je broj otkucaja stalno ispod 60, a ne bavite se redovno sportom, to može da ukaže na usporen rad srca. Ako je stalno iznad 100, u mirnom stanju, može biti znak stresa, anksioznosti ili problema sa srcem, i trebalo bi da se konsultujete sa lekarom.

Puls daje važne informacije o zdravlju srca Foto: Shutterstock

Čučanj uz zid

Stanite leđima uz zid i spustite se kao da sedite na zamišljenoj stolici, tako da kolena formiraju prav ugao, a leđa ostanu priljubljena uz zid. Ostanite tako koliko god možete – trajanje pokazuje snagu i izdržljivost donjeg dela tela.

Više od jednog minuta znači da ste u dobroj formi. Oko 30 sekundi pokazuje solidnu osnovu, dok kraće trajanje ukazuje da bi trebalo da ojačate mišiće nogu i zadnjice. Šestominutni test hodanja

Podesite štopericu i hodajte umerenim tempom šest minuta bez prestanka. Zatim izmerite koliko ste metara prešli. Idealno je između 400 i 700 metara.

Ako se jako zadišete ili morate da stanete, to može biti znak da vaša kondicija nije zadovoljavajuća i da telo šalje upozorenje.

Koliko možete da pređete za šet minuta? Foto: Shutterstock

Test ustajanja sa stolice

Koliko puta za 30 sekundi možete da ustanete i sednete bez pomoći ruku pokazuje vašu snagu, ravnotežu i funkcionalnost. Cilj je da postignete najmanje 15 ponavljanja, naročito ako imate više od 60 godina.

Ako vam je ova vežba laka, dodatni izazov je da pokušate isto – ali da ustajete sa poda, što zahteva više snage, koordinacije i pokretljivosti. Sklekovi

Snaga gornjeg dela tela važna je ne samo za ruke već i za svakodnevne aktivnosti – ustajanje, nošenje torbi, penjanje uz stepenice... Podesite tajmer na 60 sekundi i pokušajte da uradite što više sklekova možete.

Za početnike, preporučuje se lakša verzija – sklekovi uza zid ili oslanjanjem na kuhinjski pult. Ako možete da uradite 10 ili više klasičnih sklekova za minut, to je dobar znak funkcionalne snage. Test ravnoteže sa bosim nogama

Ravnoteža je tihi pokazatelj stabilnosti i snage tela. Hodajte zamišljenom linijom – od pete do prstiju – kao po gredi. Kada to savladate, probajte sledeće: stanite jednom nogom ispred druge, zatvorite oči i zadržite položaj 10 sekundi.

Ravnoteža je tihi pokazatelj stabilnosti i snage tela Foto: Shutterstock

Ako je to teško, znači da je vašoj ravnoteži potrebna dodatna pažnja. Hodanje po pravoj liniji ili joga mogu da pomognu da je poboljšate. Snaga stiska ruke

Stisak šake govori o opštem stanju mišića i gustini kostiju. Uzmite mekanu lopticu, snažno je stegnete i držite pet sekundi. Ponovite 10 puta svakom rukom.

Ako primetite da snaga brzo opada ili se šaka umara, to je znak da bi trebalo da ojačate mišiće šake i podlaktice – jednostavne vežbe stiskanja ili vežbanje s elastičnim trakama mogu da pomognu.