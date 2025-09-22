Najbolji način za poboljšanje cirkulacije je da povedemo računa o ishrani i uvedemo redovnu fizičku aktivnost

Slušaj vest

Ako se osećate umorno, imate lošu koncentraciju, a hladne su vam ruke i stopala, onda verovatno imate slabu perifernu cirkulaciju.

Neki od simptoma su i: lako zamaranje i nedostatak daha, vrtoglavica,trnjenje i peckanje u rukama i nogama, utrnulost mišića, bolovi pri dužem hodanju.

Loša cirkulacija usporava ili blokira protok krvi kroz naš cirkulatorni sistem. Kada imamo dobru cirkulaciju, i naše ukupno zdravlje je bolje, a loša cirkulacija ne ugrožava samo normalno slanje krvi u sve organe iz srca, već i njihovu pravilnu funkciju.

Najbolji način za poboljšanje cirkulacije je da povedemo računa o ishrani i uvedemo redovnu fizičku aktivnost. Lagane svakodnevne šetnje, umerene vežbe i zdrva ishrana omogućiće organizmu da samostalno reguliše cirkulaciju.

Samo 5–10 minuta dnevno s nogama uza zid može poboljšati cirkulaciju Foto: Shutterstock

Stručnjaci na Instagram profilu Moj fizioterapeut navode 3 vežbice koje mogu vam biti od koristi:

* Lezite na strunjaču i podignite noge pravo, uz zid, pod uglom od 90 stepeni. Nožnim prstima i stopalom pravite pokrete dole (ka kolenima) i gore (ka plafonu). Napravite dve serije po 20 ponavljanja

* U sledećoj vežbi početni položaj i ruku i nogu je isti, ali su noge blago raširene. Stopalima pravite pokrete ka spolja, pa ka unutra. Takođe ponovite dve serije po 20.