Kardiovaskularne bolesti ostaju među glavnim uzrocima smrti u Srbiji - svake godine odnose više od 56.000 života. U proseku, svakodnevno više od 140 građana umre od bolesti srca i krvnih sudova, čime se Srbija svrstava među zemlje sa visokim rizikom. Ipak, čak do 80 odsto prevremenih smrti moglo bi da se spreči uz rane preglede, kvalitetno lečenje i promene životnih navika, a fizička aktivnost u tome ima presudnu ulogu, istakao je fitnes trener i master prof. sporta i fizičke kulture Milan Zarić na nedavno održanoj ko­n­fe­re­n­ci­ji "Zdra­vlje že­na Sr­bi­je" u or­ga­ni­za­ci­ji ma­ga­zi­na Le­pa i Sre­ć­na. Nažalost, statistike u Srbiji pokazuju da svega oko pet odsto ljudi redovno trenira.

Milan Zarić na konferenciji "Zdra­vlje že­na Sr­bi­je" Foto: Matija Popović

- Redovno kretanje je najbolja preventiva za zdravlje srca, ali i za celokupno fizičko i mentalno zdravlje. Umerena fizička aktivnost znači da pokrećemo telo dovoljno da srce i pluća rade jače, ali ne do iscrpljenosti. Možete razgovarati dok vežbate, ali ne i pevati. To je najjednostavniji test da znate da ste u optimalnoj zoni napora - navodi trener.

Koje vežbe i koliko?

Prema njegovim rečima, za zdravlje srca najkorisnije su aerobne aktivnosti, kao što su brzo hodanje, trčanje, biciklizam ili plivanje, jer podstiču rad srca i krvnih sudova, dok trening snage pomaže da se održi mišićna masa, telesna težina i stabilan krvni pritisak.

- Idealno je kombinovati tri vrste treninga: aerobni, vežbe snage i istezanje. Na taj način postiže se ravnoteža između izdržljivosti, snage i pokretljivosti. Aktivnosti poput joge i pilatesa dodatno doprinose smanjenju stresa i poboljšavaju opšte stanje organizma - objašnjava Zarić.

Kombinujte aerobne aktivnosti s vežbama snage i istezanjem Foto: Shutterstock

Svetska zdravstvena organizacija preporučuje da odrasle osobe budu fizički aktivne najmanje 150 minuta nedeljno kroz umereno aerobno vežbanje ili 75 minuta nedeljno kroz intenzivno, uz vežbe snage najmanje dva puta nedeljno.

- Kvalitet vežbanja, pravilna tehnika i postepeno povećavanje opterećenja igraju ključnu ulogu u postizanju dugoročnih benefita za zdravlje srca - naglašava on.

Kako početi?

Za one koji vode sedelački način života, Zarić poručuje da je najvažnije - početi, makar i skromno.

- Penjanje stepenicama umesto lifta, šetnja posle obroka, kratke pauze za istezanje ili tri puta po deset minuta lagane šetnje dnevno, sve to već pravi razliku. Kada se aktivnost ponavlja iz dana u dan, ona postaje deo rutine, a tada dolazi i motivacija. Aktivnost ne mora da bude komplikovana ni naporna, dovoljno je da bude redovna - kaže trener.

Krenite od jednostavnih navika, poput upotrebe stepenica umesto lifta Foto: Profimedia

Istovremeno upozorava da ni preterivanje nije poželjno, naročito kod osoba koje već imaju srčane tegobe.

- Znaci da ste preterali su bol u grudima, vrtoglavica, preskakanje srca ili hronični umor. Fizička aktivnost bi trebalo da vas osnaži, a ne iscrpi. Najvažnije je da slušate svoje telo i budete svesni da vežbanje donosi osećaj energije, a ne iscrpljenosti - zaključuje Milan Zarić.