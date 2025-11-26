Slušaj vest

Dugotrajno sedenje za računarom, u kolima ili ispred televizora može ozbiljno da naruši vaše zdravlje. Telo nije stvoreno da satima miruje, zbog toga slabe mišići, javlja se ukočenost, bol u leđima, vratu i ramenima, a s vremenom i loše držanje. Istraživanja čak povezuju višesatno sedenje s povećanim rizikom od srčanog i moždanog udara.

Sportski fizioterapeut dr Karisma Sangavi kaže da nekoliko jednostavnih vežbi može značajno da popravi posturu i olakša napetost mišića. Ako ih radite svakog dana, telo postaje pokretnije, a bol se smanjuje.

Most (za zadnjicu i donja leđa)

Ova jednostavna vežba jača zadnju ložu i mišiće zadnjice, koji su često "uspavani" zbog sedenja. Lezite na leđa, savijte kolena i oslonite stopala na pod. Udahnite i polako podignite kukove ka plafonu, tako da telo formira pravu liniju od ramena do kolena. Zadržite dve, tri sekunde, pa spustite. Ojačaće donji deo leđa i poboljšati stabilnost kičme.

Foto: Shutterstock

Istezanje kuka u iskoraku

Dugo sedenje skraćuje fleksore kuka i ograničava pokrete karlice. Iz klečećeg položaja iskoračite jednom nogom napred tako da koleno bude iznad zgloba. Lagano gurajte kukove unapred dok ne osetite istezanje u preponi i gornjem delu butine. Ostanite u položaju 20-30 sekundi, pa promenite nogu. Ova vežba vraća pokretljivost i smanjuje bol u donjem delu leđa.

Mačka-krava (pokretljivost kičme)

Idealna vežba za razgibavanje cele kičme. Stanite na sve četiri, udahnite i lagano uvijte leđa naviše (poput mačke koja se kostreši), a zatim izdahnite i spustite stomak ka podu, podižući glavu (poput krave). Ponovite 8-10 puta. Ovaj pokret vraća fleksibilnost i ublažava napetost u vratu i ramenima.

Joga polažaj mačke Foto: Shutterstock

Otvaranje grudi

Ako puno sedite za računarom, ramena vam se prirodno savijaju napred. Stanite uspravno, spojite ruke iza leđa i polako ih podignite unazad, otvarajući grudni koš. Udahnite duboko i spustite ramena od ušiju. Zadržite 20 sekundi. Ova vežba otvara pluća i ispravlja držanje.

Ptica-pas (ravnoteža i stabilnost)

Vežba jača mišiće leđa, stomaka i zadnjice, a uči telo pravilnom poravnanju. Stanite na sve četiri, pružite desnu ruku napred i levu nogu unazad, držeći kičmu pravo. Zadržite trenutak i vratite se u početni položaj, pa promenite stranu. Pomaže da kičma ostane stabilna čak i tokom dugog sedenja.

Vežba aktivira duboke stabilizatore trupa Foto: Shutterstock

Ove lagane vežbe ne zahtevaju opremu i traju svega desetak minuta. Redovno izvođenje smanjuje bol, poboljšava cirkulaciju i vraća prirodno držanje tela.

Ko bi trebalo da bude oprezan?