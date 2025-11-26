Slušaj vest

Dugotrajno sedenje za računarom, u kolima ili ispred televizora može ozbiljno da naruši vaše zdravlje. Telo nije stvoreno da satima miruje, zbog toga slabe mišići, javlja se ukočenost, bol u leđima, vratu i ramenima, a s vremenom i loše držanje. Istraživanja čak povezuju višesatno sedenje s povećanim rizikom od srčanog i moždanog udara.

Sportski fizioterapeut dr Karisma Sangavi kaže da nekoliko jednostavnih vežbi može značajno da popravi posturu i olakša napetost mišića. Ako ih radite svakog dana, telo postaje pokretnije, a bol se smanjuje.

Most (za zadnjicu i donja leđa)

Ova jednostavna vežba jača zadnju ložu i mišiće zadnjice, koji su često "uspavani" zbog sedenja. Lezite na leđa, savijte kolena i oslonite stopala na pod. Udahnite i polako podignite kukove ka plafonu, tako da telo formira pravu liniju od ramena do kolena. Zadržite dve, tri sekunde, pa spustite. Ojačaće donji deo leđa i poboljšati stabilnost kičme.

poza-most.jpg
Foto: Shutterstock

Istezanje kuka u iskoraku

Dugo sedenje skraćuje fleksore kuka i ograničava pokrete karlice. Iz klečećeg položaja iskoračite jednom nogom napred tako da koleno bude iznad zgloba. Lagano gurajte kukove unapred dok ne osetite istezanje u preponi i gornjem delu butine. Ostanite u položaju 20-30 sekundi, pa promenite nogu. Ova vežba vraća pokretljivost i smanjuje bol u donjem delu leđa.

Mačka-krava (pokretljivost kičme)

Idealna vežba za razgibavanje cele kičme. Stanite na sve četiri, udahnite i lagano uvijte leđa naviše (poput mačke koja se kostreši), a zatim izdahnite i spustite stomak ka podu, podižući glavu (poput krave). Ponovite 8-10 puta. Ovaj pokret vraća fleksibilnost i ublažava napetost u vratu i ramenima.

joga-poza-macke.jpg
Joga polažaj mačke Foto: Shutterstock

Otvaranje grudi

Ako puno sedite za računarom, ramena vam se prirodno savijaju napred. Stanite uspravno, spojite ruke iza leđa i polako ih podignite unazad, otvarajući grudni koš. Udahnite duboko i spustite ramena od ušiju. Zadržite 20 sekundi. Ova vežba otvara pluća i ispravlja držanje.

Ptica-pas (ravnoteža i stabilnost)

Vežba jača mišiće leđa, stomaka i zadnjice, a uči telo pravilnom poravnanju. Stanite na sve četiri, pružite desnu ruku napred i levu nogu unazad, držeći kičmu pravo. Zadržite trenutak i vratite se u početni položaj, pa promenite stranu. Pomaže da kičma ostane stabilna čak i tokom dugog sedenja.

mlada žena kod kuće vežba istezanje leđa, vežba pas-ptica
Vežba aktivira duboke stabilizatore trupa Foto: Shutterstock

Ove lagane vežbe ne zahtevaju opremu i traju svega desetak minuta. Redovno izvođenje smanjuje bol, poboljšava cirkulaciju i vraća prirodno držanje tela.

Ko bi trebalo da bude oprezan?

Osobe sa svežim povredama, diskus hernijom, jakim bolovima u zglobovima ili povišenim pritiskom trebalo bi da vežbaju samo uz savet lekara ili fizioterapeuta.

Izvor: Healthshots.com/Zdravlje.kurir.rs

Sindrom kancelarijske zadnjice: Sve posledice dugotrajnog sedenja i kako ih sprečiti

Ne propustiteFitnesImate bolove u kolenima? Ojačajte ih uz pomoć ovih jednostavnih vežbi
Žena sedi na sofi, u fokusu je donji deo tela. Rukama se drži za koleno koje je boli
FitnesDa li ste čuli za japansko hodanje? Ova jednostavna aktivnost poboljšava zdravlje srca, izdržljivost, sagoreva kalorije
starija žena sa štapovima za nordijsko hodanje šeta parkom u jesen
FitnesNajbolji trening posle loše prospavane noći: Stručnjak objašnjava kako da pokrenete telo bez velikih optrećenja
Devojka sedi u beloj sobi sa biljkom pored kreveta i isteže se
FitnesProbajte da vam sutra ovako počne dan: Ove vežbe će vas razbuditi bolje od espresa
devojka sedi u krevetu u pižami bez rukava sa raširenim rukama i smeje se zatvorenih očiju