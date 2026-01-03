Slušaj vest

Švedski istraživački tim sa Karolinska Institutet pratio je tokom 47 godina kako se menjaju aerobna kondicija, mišićna snaga i izdržljivost kod muškaraca i žena u odraslom dobu. Rezultati su pokazali da fizičke sposobnosti mogu da počnu da opadaju već oko 35. godine života, bez obzira na to koliko je neko fizički aktivan. Ipak, studija donosi i ohrabrujući zaključak da vežbanje donosi korist čak i ako se sa njim započne kasnije.

U okviru projekta Swedish Physical Activity and Fitness Study (SPAF) naučnici su pratili nekoliko stotina nasumično odabranih ispitanika, starosti od 16 do 63 godine. Studija je objavljena u stručnom časopisu Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle i daje detaljan uvid u to kako se fizička sposobnost razvija i menja tokom više decenija.

Za razliku od ranijih istraživanja koja su upoređivala različite starosne grupe u jednom trenutku, ovo istraživanje je više puta merilo kondiciju i snagu kod istih ljudi širom Švedske, što daje znatno precizniju sliku procesa fizičkog starenja.

Zašto baš sa 35?

Podaci pokazuju da pad kondicije i snage počinje u srednjim tridesetim godinama i da se s vremenom ubrzava. Istovremeno, primećeno je da su odrasli koji su tokom života postali fizički aktivni uspeli da poboljšaju svoje performanse za pet do deset odsto, što jasno pokazuje da napredak ostaje moguć i u kasnijim godinama.

Nikada nije kasno da se počne sa kretanjem Foto: Shutterstock

- Nikada nije kasno da se počne sa kretanjem. Naša studija pokazuje da fizička aktivnost može da uspori pad fizičkih sposobnosti, iako ne može u potpunosti da ga zaustavi. Sada želimo da istražimo zašto svi dostižu vrhunac fizičke forme oko 35. godine i zbog čega kretanje može da uspori, ali ne i da zaustavi taj proces - kaže Marija Vesterstol, vodeća autorka studije.