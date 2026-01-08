Slušaj vest

Praznici su iza vas, a višak kilograma je tu da nas podseti da uživamo u hrani. Evo 10 vežbi koje sagorevaju najviše kalorija i pomažu ženama da se brzo vrate u formu.

Dobra vest je da nema potrebe za strogim dijetama ili satima provedenim u teretani.

10 vežbi koje sagorevaju najviše kalorija

Pravi izbor vežbi može napraviti ogromnu razliku za kratko vreme, posebno za žene koje žele zategnuto telo, više energije i brže sagorevanje masti. U nastavku predstavljamo 10 dokazanih vežbi koje sagorevaju najviše kalorija, ubrzavaju metabolizam i pomažu da se praznični višak brzo otopi.

Preskakanje obruča

Jedna od najefikasnijih kardio vežbi. Može sagoreti do 400 kalorija za samo 30 minuta. Odlična je za oblikovanje nogu, zadnjice i poboljšanje kondicije.

Trčanje ili brzo hodanje uzbrdo

Klasično, ali izuzetno moćno. Trčanje aktivira celo telo, dok je brzo hodanje uzbrdo savršena alternativa za žene koje žele manje opterećenja na zglobove.

trčanje na traci shutterstock_1883302909.jpg
Trčanje aktivira celo telo, dok je brzo hodanje uzbrdo savršena alternativa za žene Foto: Shutterstock

HIIT trening

Kratak, intenzivan i efikasan. HIIT sagoreva kalorije čak i satima nakon treninga, što ga čini idealnim rešenjem kada nemate puno vremena.

Burpi

Jedna od najzahtevnijih, ali i najefikasnijih vežbi. Aktivira celo telo i topi masne naslage rekordnom brzinom.

Čučnjevi sa skokom

Idealno za noge i gluteuse. Dinamična verzija čučnja dodatno povećava sagorevanje kalorija i ubrzava rad srca.

Vožnja bicikla (spining)

Bilo da ste u teretani ili na otvorenom, vožnja bicikla je idealna za sagorevanje kalorija i oblikovanje donjeg dela tela.

Penjanje uz stepenice

Jednostavna, ali izuzetno efikasna vežba. Sagoreva veliki broj kalorija i jača noge i zadnjicu bez ikakve dodatne opreme.

Plank sa pokretima

Iako izgleda statično, dinamički plank ozbiljno aktivira jezgro, ruke i ramena, uz značajan utrošak energije.

mlada žena vežba kod kuće bočni plenk
Plank je jednostavna, ali veoma moćna vežba koja jača celo telo, posebno stomak, leđa i ruke Foto: Shutterstock

Kikboks ili kardio boks

Pored sagorevanja kalorija, odlično je za oslobađanje od stresa nagomilanog tokom praznika. Bonus: jača vaše ruke, noge i trbušne mišiće.

Veslanje (veslačka sprava)

Jedna od retkih vežbi koja istovremeno aktivira i gornji i donji deo tela. Izuzetno efikasna za brzo sagorevanje kalorija i oblikovanje figure.

Kako postići najbrže rezultate sa ovih 10 vežbi?

Kombinujte ove vežbe 3–5 puta nedeljno, obratite pažnju na ishranu i ne zaboravite – kontinuitet je ključan. Telo se ne menja preko noći, ali uz prave vežbe, rezultati dolaze brže nego što mislite. Praznici su iza vas, ali dobra forma tek dolazi.

Izvor: Ljepotaizdravlje.ba/Zdravlje.Kurir.rs

