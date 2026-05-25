Mediteranski mafini za doručak ili užinu: Puni proteina, a gotovi za manje od pola sata
Mnogima jutra prolaze u žurbi, pa se doručak često svede na nešto usput ili se potpuno preskoči. Međutim, uz malo planiranja moguće je pripremiti obrok koji je istovremeno praktičan, ukusan i hranljiv. Nutricionistkinja Nataša Aleksić podelila je na Instagramu recept za mediteranske mafine, koje možete napraviti uveče i sutradan poneti na posao ili sačuvati kao zasitnu užinu tokom dana.
Recept za mediteranske mafine
Sastojci
Priprema
Umutite jaja, pa dodajte ovseno brašno, spanać, izmrvljeni sir i papriku. Posolite i pobiberite po ukusu, a zatim sve dobro sjedinite. Smesu rasporedite u kalupe za mafine i na svaki stavite nekoliko komadića mocarele. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 20 do 25 minuta, odnosno dok mafini ne dobiju zlatnu boju.
Zašto su ovi mafini dobar izbor?
Ovi mafini sadrže oko osam grama proteina po komadu, najviše zahvaljujući jajima, siru i mocareli. Uz to, ovseno brašno obezbeđuje vlakna važna za varenje, pa ovakva kombinacija može da doprinese dužem osećaju sitosti.
Spanać je bogat folatima, vitaminom K i antioksidansima, dok crvena paprika predstavlja dobar izvor vitamina C i drugih zaštitnih biljnih jedinjenja. Zahvaljujući takvom sastavu, ovi mafini mogu biti praktičan način da već za doručak ili užinu unesete više povrća i vrednih nutrijenata.