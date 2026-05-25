Mediteranski mafini su praktičan način da za doručak ili užinu unesete više povrća i vrednih nutrijenata

Mnogima jutra prolaze u žurbi, pa se doručak često svede na nešto usput ili se potpuno preskoči. Međutim, uz malo planiranja moguće je pripremiti obrok koji je istovremeno praktičan, ukusan i hranljiv. Nutricionistkinja Nataša Aleksić podelila je na Instagramu recept za mediteranske mafine, koje možete napraviti uveče i sutradan poneti na posao ili sačuvati kao zasitnu užinu tokom dana.

Recept za mediteranske mafine

Sastojci

5 jaja

5 do 6 kašika ovsenog brašna

šolja sotiranog spanaća, oceđenog od viška tečnosti

150 do 200 g nemasnog sira

crvena pečena paprika, isečena na kockice

so i biber po ukusu

komadići mocarele za vrh

Priprema

Umutite jaja, pa dodajte ovseno brašno, spanać, izmrvljeni sir i papriku. Posolite i pobiberite po ukusu, a zatim sve dobro sjedinite. Smesu rasporedite u kalupe za mafine i na svaki stavite nekoliko komadića mocarele. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 20 do 25 minuta, odnosno dok mafini ne dobiju zlatnu boju.

Mediteranski mafini kombinuju proteine, složene ugljene hidrate i povrće u jednom obroku Foto: Profimedia

Zašto su ovi mafini dobar izbor?

Ovi mafini sadrže oko osam grama proteina po komadu, najviše zahvaljujući jajima, siru i mocareli. Uz to, ovseno brašno obezbeđuje vlakna važna za varenje, pa ovakva kombinacija može da doprinese dužem osećaju sitosti.