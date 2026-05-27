Jetra ima ključnu ulogu u organizmu – učestvuje u preradi masti, izbacivanju toksina i skladištenju hranljivih materija. Zbog brojnih funkcija koje obavlja, stručnjaci je često nazivaju „laboratorijom organizma“. Upravo zato je važno voditi računa o ishrani i birati namirnice koje podržavaju njen rad.

Dijetetičar-nutricionista Ivana Đurović otkriva koje prirodne sokove i namirnice posebno voli jetra i kako mogu pomoći njenoj regeneraciji.

Prema njenim rečima, među najboljim saveznicima jetre je šargarepa.

– Sok od šargarepe, kao i rendana sveža šargarepa, posebno se preporučuju osobama koje imaju masnu jetru. Najbolje ih je konzumirati ujutru, na prazan stomak – objašnjava Ivana Đurović.

Osim šargarepe, korisni mogu biti i limun, kestenov med, paradajz, cvekla, kao i sveže stabljike maslačka.

– Preporuka je da se tokom tri nedelje jede od 10 do 15 sirovih stabljika maslačka dnevno, jer mogu doprineti regeneraciji jetre. Spanać je takođe odličan izbor, naročito kada se jede svež, kao salata – savetuje nutricionista.

Jedno novije istraživanje objavljeno u Frontiers in Nutrition (2022) pokazalo je da karotenoidi iz narandžaste šargarepe mogu usporiti napredovanje nealkoholne masne bolesti jetre (NAFLD). * utiču na metabolizam masti u jetri

* smanjuju nakupljanje triglicerida

* poboljšavaju beta-oksidaciju (razgradnju masti)

* deluju preko PPARα signalnih puteva koji regulišu metabolizam lipida Zaključak studije:

Karotenoidima bogata hrana (kao šargarepa) može imati zaštitni efekat na jetru kod masne jetre.

Sok od rotkve podstiče izbacivanje masnoća

Za zdravlje jetre korisno je i grožđe, naročito u sezoni kada je sveže i lako dostupno.

– Tokom dve nedelje preporučuje se unos oko pola kilograma grožđa dnevno. Osobe koje imaju dijabetes trebalo bi da količinu ograniče na oko 250 grama i da ga jedu isključivo u prepodnevnim satima – kaže ona.

Među prirodnim preparatima izdvaja se i sok od rotkve.

– Dovoljna je jedna kafena kašičica dnevno, jer može pomoći u podsticanju izbacivanja masnoća iz organizma – navodi Đurović.

Dobro dejstvo na jetru, prema njenim rečima, ima i sok od svežih listova kupusa, koji može doprineti regeneraciji ovog organa.

Nutricionista preporučuje i kompot od suvih šljiva.

– Suve šljivekuvaju se desetak minuta na laganoj vatri. Preporuka je da se tri puta dnevno, oko 15 minuta pre obroka, pojede po deset kuvanih šljiva. Ova kura traje 12 dana i može pomoći organizmu da lakše izbaci višak masnoće – objašnjava ona.

Sok od kuvane ili samlevene artičoke može doprineti boljem radu jetre, njenom jačanju i lakšem izbacivanju masnoća

Artičoka podstiče rad jetre

Za jetru može biti koristan i crveni luk u kombinaciji sa medom, pelinom i belim vinom.

– Ova mešavina tradicionalno se koristi kao podrška radu jetre, a uzima se po nekoliko kašičica pre obroka – kaže nutricionista.

Na kraju, Ivana Đurović posebno izdvaja artičoku.