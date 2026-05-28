Jabuke naspram pomorandži: Koje voće je bolje za stabilan šećer u krvi?
Jabuke i pomorandže su voće sa niskim glikemijskim indeksom i mogu se uklopiti u ishranu koja pomaže u kontroli šećera u krvi. Iako jabuke mogu nešto sporije da podižu nivo glukoze, razlika između ova dva voća je mala.
Konzumiranje celog voća, praćenje porcija i kombinovanje sa proteinima ili zdravim mastima može pomoći u održavanju stabilnog šećera u krvi.
Da li su jabuke ili pomorandže bolje za šećer u krvi?
I jabuke i pomorandže su cele, hranljive namirnice koje sadrže prirodne šećere, ali i vlakna, vodu i korisna biljna jedinjenja poput antioksidanasa.
Jabuke mogu blago sporije podizati šećer u krvi, uglavnom zbog većeg sadržaja rastvorljivih vlakana – posebno pektina. Ova vlakna usporavaju varenje i apsorpciju šećera.
Pomorandže, s druge strane, obezbeđuju više vitamina C i imaju visok sadržaj vode, što doprinosi hidrataciji organizma.
Razlike u uticaju na šećer u krvi između ova dva voća su, međutim, minimalne kod većine ljudi.
Kako utiču na nivo šećera u krvi?
Glikemijski indeks (GI) pokazuje koliko brzo hrana podiže šećer u krvi.
Jabuke: GI oko 36–40
Pomorandže: GI oko 40–45
Obe namirnice spadaju u grupu sa niskim glikemijskim indeksom, što znači da izazivaju sporiji i stabilniji porast šećera u krvi.
Važno je i kako se voće konzumira:
* celo voće zadržava vlakna i usporava apsorpciju šećera
* sok od voća brže podiže šećer u krvi jer nema vlakana
Nutritivno poređenje (približno)
Jabuka (180 g) vs pomorandža (140 g)
Kalorije: 94,6 vs 72,8
Ugljeni hidrati: 25,1 g vs 16,5 g
Vlakna: 4,3 g vs 2,8 g
Proteini: 0,47 g vs 1,27 g
Masti: 0,3 g vs 0,2 g
Vitamin C: 8,37 mg vs 82,7 mg
Kalijum: 195 mg vs 232 mg
Jabuke sadrže više vlakana i polifenola, dok su pomorandže bogatije vitaminom C i kalijumom.
Saveti za stabilan šećer u krvi
* Jedite celo voće, ne sokove
* Kombinujte voće sa proteinima ili mastima (jogurt, orašasti plodovi, sir)
* Pazite na veličinu porcije
* Jedite voće u okviru obroka, a ne samostalno
* Ostavite koru jabuke kad god je moguće
Da li je jedno voće zdravije?
Ni jabuke ni pomorandže nisu „bolje“ u apsolutnom smislu. Obe voćkice su zdrava i korisna opcija za kontrolu šećera u krvi.
Najvažniji faktori su ukupna ishrana, način konzumacije i porcije, a ne samo izbor voća.
Ako volite oba – slobodno ih rotirajte u ishrani kako biste dobili raznovrsne hranljive materije.
Izvor: health.com/zdravlje.kurir.rs