Ni jabuke ni pomorandže nisu „bolje“ u apsolutnom smislu. Obe voćkice su zdrava i korisna opcija za kontrolu šećera u krvi

Jabuke i pomorandže su voće sa niskim glikemijskim indeksom i mogu se uklopiti u ishranu koja pomaže u kontroli šećera u krvi. Iako jabuke mogu nešto sporije da podižu nivo glukoze, razlika između ova dva voća je mala.

Konzumiranje celog voća, praćenje porcija i kombinovanje sa proteinima ili zdravim mastima može pomoći u održavanju stabilnog šećera u krvi.

Da li su jabuke ili pomorandže bolje za šećer u krvi?

I jabuke i pomorandže su cele, hranljive namirnice koje sadrže prirodne šećere, ali i vlakna, vodu i korisna biljna jedinjenja poput antioksidanasa.

Jabuke mogu blago sporije podizati šećer u krvi, uglavnom zbog većeg sadržaja rastvorljivih vlakana – posebno pektina. Ova vlakna usporavaju varenje i apsorpciju šećera.

Pomorandže, s druge strane, obezbeđuju više vitamina C i imaju visok sadržaj vode, što doprinosi hidrataciji organizma.

Razlike u uticaju na šećer u krvi između ova dva voća su, međutim, minimalne kod većine ljudi.

Kako utiču na nivo šećera u krvi?

Glikemijski indeks (GI) pokazuje koliko brzo hrana podiže šećer u krvi.

Jabuke: GI oko 36–40

Pomorandže: GI oko 40–45

Obe namirnice spadaju u grupu sa niskim glikemijskim indeksom, što znači da izazivaju sporiji i stabilniji porast šećera u krvi.

Važno je i kako se voće konzumira:

* celo voće zadržava vlakna i usporava apsorpciju šećera

* sok od voća brže podiže šećer u krvi jer nema vlakana

Nutritivno poređenje (približno)

Jabuka (180 g) vs pomorandža (140 g)

Kalorije: 94,6 vs 72,8

Ugljeni hidrati: 25,1 g vs 16,5 g

Vlakna: 4,3 g vs 2,8 g

Proteini: 0,47 g vs 1,27 g

Masti: 0,3 g vs 0,2 g

Vitamin C: 8,37 mg vs 82,7 mg

Kalijum: 195 mg vs 232 mg

Jabuke sadrže više vlakana i polifenola, dok su pomorandže bogatije vitaminom C i kalijumom.

Saveti za stabilan šećer u krvi

* Jedite celo voće, ne sokove

* Kombinujte voće sa proteinima ili mastima (jogurt, orašasti plodovi, sir)

* Pazite na veličinu porcije

* Jedite voće u okviru obroka, a ne samostalno

* Ostavite koru jabuke kad god je moguće

Da li je jedno voće zdravije?

Ni jabuke ni pomorandže nisu „bolje“ u apsolutnom smislu. Obe voćkice su zdrava i korisna opcija za kontrolu šećera u krvi.

Najvažniji faktori su ukupna ishrana, način konzumacije i porcije, a ne samo izbor voća.