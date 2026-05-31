Slušaj vest

Neprijatna crevna infekcija može da bude i posledica nepravilno pripremljene zelene salate. Ova svojevrsna kraljica zelenog lisnatog povrća nekada sadrži ostatke zemlje, pesticida, po neku bubicu. Nedovoljno oprana zelena salata može da izazove blage, ali neprijatne stomačne probleme. Ova salata se pre svega priprema "očima", jer je bitno da pažljivo gledamo šta kupujemo. Salata čiji su listovi nedovoljno zeleni, žuti ili uveli ne bi trebalo da se uopšte kupuje, objašnjavaju stručnjaci.

Najduže 10 minuta



Zelena salata ima nisku kalorijsku vrednost, dosta vlakana koja nam pružaju osećaj sitosti i doprinose boljoj probavi. Bogata je vitaminima A, K, C.

- Pre upotrebe i pranja obavezno je da odstranimo spoljne listove, zato što su oni najduže bili u direktnom kontaktu sa zemljom. Zelena salata se pere, list po list, pod mlazom tekuće vode. Ukoliko nismo sigurni u poreklo salate bilo bi dobro da se ona potopi u sodu bikarbonu, najviše tri do deset minuta. Svaka biljka ili svaki plod ima svoju kožu koja može da upije tu vodu u kojoj potapamo povrće, zato je bitno da se u rastvoru sode bikarbone zelena salata drži do 10 minuta. Može da se potopi i u rastvor sirćeta i onda opet brzo ispere i stavi na upijajuću površinu, ubrus, čistu kuhinjsku krpu, cediljku za salatu - kaže za Zdravlje Kurir,nutricionista Milka Raičević.

Šta je mogući problem i ono što ne znamo?

- To je samo srce zelene salate, ono što najviše volimo da jedemo. Ovaj deo je bio u zametku i najviše sadrži svega onoga što se od hemikalija zadržalo u salati. Bilo bi dobro da vodimo računa da taj deo ne dajemo deci kao što smo navikli i da ga jednostavno odstranimo. Nikad nećemo posumnjati da salata baš u samom srcu ima možda najviše neželjenih supstanci. Savet je i da kako bi iskoristivost zelene salate bila stopostotna salatu pravimo sa morskom solju. U ovu so se doda malo vode kako bi se rastvorila, doda se i sok od limuna i maslinovo ulje. Najpikantniji ukus je uz maslinovo, ali dolaze u obzir i druga ulja. Umesto limuna možemo da koristimo i jabukovo sirće, ali morate da vodite računa o koncentraciji. Uvek ide jedan naprema tri - objašnjava Raičević.

Foto: Shutterstock

Kako se gubi vitamin C?

Nutricionista skreće pažnju da zelena salata mora da se pažljivo pere, ali i priprema.

- Gubi se C vitamin prilikom sečenja nožem. Vredni minerali i vitamini slabe kada salatu držimo duže od dva dana u frižideru. Salata mora da se konzumira onda kada se kupi. Bilo bi dobro kada spremamo obrok da salatu ne sečemo nožem, nego ako je moguće da je isitnimo rukama. Bitno je da znamo da zelena salata dužim stajanjem ne gubi samo vitamine, nego i elastičnost. Idealno bi bilo da obrok ima više različitih vrsta salata. Odlično bi bilo kada biste uz zelenu salatu konzumirali i šargarepu, izrendali cveklu, može da se doda i rotkva ili celer - savetuje nutricionista.

Moraju li i upakovane unapred pripremljene zelene salate da se peru?

- Na proizvodu mora da bude označen datum, sadržaj, što znači da je ova salata već oprana. Ja ipak nekako uvek sve perem, ne mogu da kažem samo zbog predostrožnosti nego zato što hladna voda vraća i elastičnost tom povrću, a kada ga posušite onda imate onaj apsolutno zdrav miris. Bitno je da obratimo pažnju na datum pakovanja da salata bude sveža - napominje Raičević.

Šta se dešava ako ipak kojim slučajem uz zelenu salatu pojedemo mali ostatak zemlje ili možda i neki sitni insekt?