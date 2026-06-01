Natrijuma ima dosta u gotovoj hrani, prerađenim namirnicama i obrocima koje konzumiramo u restoranima

Natrijum je mineral i elektrolit u našem telu. Bitan je za normalno funkcionisanje organizma, ipak, kada ga ima previše, može da bude okidač za pojavu visokog krvnog pritiska. Stručnjaci upozoravaju da se veće količine natrijuma mogu naći skrivene i u naizgled zdravim namirnicama.

Kako je sve počelo?

Dr Dženifer Klut je specijalista i stručnjak za lečenje visokog krvnog pritiska. Docent je na Harvard medicinskom fakultetu. Kaže da u pauzi na poslu imala naviku da jede salatu iz restorana, jer je verovala da je to zdrav izbor.

- Jednom prilikom sam sa pacijentom pregledala informacije na internetu o svemu što sadrži ta salata. Shvatila sam da jedna porcija zadovoljava više od polovine mog dnevnog unosa natrijuma - priča dr Klut.

Prekomeran unos natrijuma, sastojka kuhinjske soli, može značajno da doprinese razvoju hipertenzije, odnosno visokog krvnog pritiska, stanja koje povećava rizik od srčanog i moždanog udara i bolesti bubrega.

Američko udruženje za srce preporučuje da većina odraslih ne unosi više od 2,3 grama natrijuma dnevno. Većina osoba dnevno konzumira više od 3,3 grama natrijuma.

Promene načina života — poput bolje ishrane, više kretanja i upravljanja stresom — mogu značajno pomoći, posebno ako je pritisak između 130/80 i 160/99

Koje su najveće zablude o natrijumu?

Uglavnom verujemo da, kada ne dosoljavamo hranu, ne unosimo previše natrijuma. Dr Klut kaže da to nije tačno.

- Natrijuma ima dosta u gotovoj hrani, prerađenim namirnicama i obrocima koje konzumiramo u restoranima. Kada pogledate veličinu porcije i pomnožite miligrame natrijuma sa brojem porcija, brojevi rastu neverovatno brzo, naročito kod začina poput ljutih sosova. Ljudi koji obroke uglavnom pripremaju kod kuće mogu slobodno da dodaju malo soli ako žele, posebno ako prave jela od svežih namirnica poput voća, povrća i celovitih žitarica koje nemaju dodatk natrijuma - navodi dr Klut.

Smernice iz 2025. godine Američkog udruženja za srce i Američkog koledža za kardiologiju pokazuju da promene životnog stila mogu značajno da utiču na vrednosti krvnog pritiska.

DASH dijeta (Dietary Approaches to Stop Hypertension) može da smanji visok krvni pritisak. Ona snižava sistolni pritisak (gornju vrednost) za 5 do 8 mmHg kod pacijenata sa hipertenzijom i za 3 do 7 mmHg kod osoba bez hipertenzije.

U Srbiji, svaka druga osoba ima povišen krvni pritisak, a samo 33,9 odsto ima postavljenu dijagnozu i uzima propisanu terapiju. Od povišenog krvnog pritiska, po poslednjim zvaničnim podacima, u Srbiji boluje 46,8 odsto stanovnika, navodi Udruženje za hipertenziju Srbije.

Da li su i mali pomaci važni?

- I minimalno smanjenje visokog pritiska je bitno. Smanjenje gornjeg pritiska za 5 mmHg može za 10 odsto da smanji rizik od srčanog ili moždanog udara - podvlači dr Klut.

Doktorka kaže da se za lečenje hipertenzije zainteresovala kada je njen otac dobio srčani udar u 41. godini. Navodi da je doživeo srčani udar tokom trčanja. Iako se oporavio, bolest srca je napredovala i na kraju je morao da ugradi bajpas. Sada ima skoro 80 godina i i dalje je veoma aktivan, priča dr Klut.

Doktorka kaže da zbog svega toga pre kupovine gotove hrane uvek proverava deklaracije.

Mora li hrana sa malo natrijuma mora da bude bezukusna?

- Apsolutno ne. Postoji mnogo načina da se poboljša ukus. Na primer, dodavanje limuna ili limete. Za večeru često pravim jelo od belog pasulja i testenine sa limunovom koricom i sokom. Bitno je da znamo da preliv u kupovnoj salati može da bude skriven izvor natrijuma. Kada sam to shvatila, prestala sam da kupujem gotove prelive. Umesto toga sama pravim kombinaciju limuna, može i sirće, maslinovog ulja, uz dodatak malo senfa i začinskog bilja - objašnjava doktorka.