- Ovo je recept za veganski sladoled kojem sam dala ime čokoladna fantazija. U pitanju je količina za 6 porcija - kaže Tatjana Popović , sertifikovani health coach i holistički nutricionista.

U blender dodajte sve sastojke i blendirajte 3-4 minuta dok smesa ne postane kremasta i glatka. Ukoliko je potrebno slobodno dodajte još kokosovog šećera. Dobijenu smesu prespite u prethodno zaleđenu posudu i stavite u zamrzivač da se stegne i zamrzne minimum 12 sati. Pre konzumiranja izvadite sladoled iz zamrzivača i ostavite ga na sobnoj temperaturi oko 45 minuta do sat vremena pre serviranja. Poslužite, dekorišite po želji i uživajte.