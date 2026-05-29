- Ovo je recept za veganski sladoled kojem sam dala ime čokoladna fantazija. U pitanju je količina za 6 porcija - kaže Tatjana Popović, sertifikovani health coach i holistički nutricionista. 

Potrebno je

* 3 šolje hladnog kokosovog mleka
* 5 zamrznutih banana
* ½ kašičice spiruline
* 4 kašike kokosovog šećera
* 8 listova sveže nane
* 4 kašike sirovog organskog kakaoa

Kremasti veganski čokoladni sladoled Foto: Profimedia

Priprema

U blender dodajte sve sastojke i blendirajte 3-4 minuta dok smesa ne postane kremasta i glatka. Ukoliko je potrebno slobodno dodajte još kokosovog šećera. Dobijenu smesu prespite u prethodno zaleđenu posudu i stavite u zamrzivač da se stegne i zamrzne minimum 12 sati. Pre konzumiranja izvadite sladoled iz zamrzivača i ostavite ga na sobnoj temperaturi oko 45 minuta do sat vremena pre serviranja. Poslužite, dekorišite po želji i uživajte.

