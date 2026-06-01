Male promene u svakodnevnoj ishrani mogu vremenom da donesu značajne koristi za zdravlje. Novo istraživanje objavljeno u časopisu Nutrition Reviews ukazuje na to da pojedini začini koje redovno koristimo u kuhinji mogu da doprinesu očuvanju zdravlja srca i krvnih sudova.

Naučnici sve više otkrivaju da začini ne služe samo za poboljšanje ukusa hrane. Brojni podaci ukazuju na to da mogu da smanje upalne procese u organizmu, poboljšaju cirkulaciju i povoljno utiču na nivo holesterola.

Bolesti srca i krvnih sudova i dalje su među vodećim uzrocima smrti širom sveta. Nepravilna ishrana, fizička neaktivnost, pušenje i hronični stres povećavaju rizik od kardiovaskularnih oboljenja, a stručnjaci smatraju da određeni začini, kao deo uravnotežene ishrane, mogu da pruže dodatnu zaštitu.

Kurkuma i kurkumin

Jedan od najviše proučavanih začina je kurkuma. Njena aktivna supstanca kurkumin poznata je po snažnom antiinflamatornom i antioksidativnom dejstvu. Hronična upala može vremenom da ošteti krvne sudove i poveća rizik od srčanih bolesti, dok istraživanja pokazuju da kurkumin može da poboljša funkciju krvnih sudova i smanji štetne upalne procese.

Namirnice bogate bioaktivnim jedinjenjima povoljno da utiču i na imunitet Foto: Shutterstock

Beli luk i zdravlje arterija

Beli luk se već dugo povezuje sa zdravljem srca. Prema rezultatima istraživanja, može da doprinese snižavanju krvnog pritiska i nivoa LDL holesterola, poznatog kao "loš" holesterol. Pojedine studije ukazuju i na to da poboljšava cirkulaciju i usporava stvaranje naslaga u arterijama.

Cimet i kontrola šećera

Naučnici su zabeležili ohrabrujuće rezultate i kada je reč o cimetu. Smatra se da može da pomogne u regulaciji nivoa šećera u krvi i poboljšanju odnosa između "dobrog" i "lošeg" holesterola. Pošto su dijabetes i povišen holesterol značajni faktori rizika za bolesti srca, cimet bi mogao da ima važnu ulogu u očuvanju kardiovaskularnog zdravlja.

Začini nisu zamena za terapiju Stručnjaci upozoravaju da začini ne mogu da zamene lekove niti zdrav način života. Njihov efekat ne može da nadoknadi štetne posledice pušenja, fizičke neaktivnosti ili preteranog unosa industrijski prerađene hrane. Najveću korist daju kada su deo uravnotežene ishrane bogate voćem, povrćem, integralnim žitaricama i zdravim mastima.

Đumbir i krvni pritisak

Đumbir, koji se često koristi u kulinarstvu i pripremi čajeva, sadrži jedinjenja koja mogu da smanje upalu i podstaknu opuštanje krvnih sudova. Neka istraživanja pokazala su da može blago da snizi krvni pritisak i smanji nivo masnoća u krvi.

Kapsaicin iz ljute paprike poboljšava protok krvi i doprinosi zdravoj cirkulaciji Foto: Profimedia

Crni biber, karanfilić i ljuta paprika