da li ste znali?

Likopen je snažan antioksidans koji se povezuje sa zdravljem srca, kostiju i kože, a istraživanja ukazuju da može da doprinese i zaštiti od pojedinih hroničnih bolesti. Iako je paradajz najpoznatiji izvor likopena, nije jedini. Neke druge namirnice sadrže podjednako velike, pa čak i veće količine ovog korisnog jedinjenja.

Lubenica

Pored toga što osvežava i hidrira organizam, lubenica je jedan od najboljih izvora likopena. Šolja isečene lubenice sadrži oko 6.890 mikrograma likopena, dok ista količina svežeg paradajza sadrži oko 4.630 mikrograma.

Lubenica se može jesti i kao deo salate sa fetom Foto: Shutterstock

Najviše likopena imaju sorte sa intenzivno crvenim mesom. U proseku, jedna šolja lubenice obezbeđuje oko 40 odsto više likopena nego ista količina svežeg paradajza.

Najbolji izvori likopena 1. Koncentrat paradajza (paradajz-pasta)

2. Pire od paradajza

3. Sos od paradajza

4. Sušeni paradajz

5. Lubenica

6. Guava (crvene sorte)

7. Paradajz

8. Roze/crveni grejpfrut

9. Papaja

10. Crvena paprika Zanimljivo je da se likopen bolje apsorbuje iz termički obrađenog paradajza nego iz svežeg. Zato paradajz-sos, kuvani paradajz ili koncentrat često imaju mnogo više iskoristivog likopena od svežeg paradajza.

Crveni grejpfrut

Crveni i roze grejpfrut sadrže znatno više likopena od običnog grejpfruta. Šolja očišćenog ploda obezbeđuje oko 3.270 mikrograma ovog antioksidansa.

Grejpfrut je poznat po tome što može da utiče na dejstvo pojedinih lekova, uključujući neke lekove za snižavanje holesterola i krvnog pritiska, pa osobe koje ih koriste trebalo da se posavetuju sa lekarom pre redovne konzumacije.

Kod grejpfruta obratite pažnju na kombinovanje sa lekovima Foto: Shutterstock

Crvena paprika

Iako sadrži manje likopena od lubenice i grejpfruta, crvena paprika i dalje predstavlja njegov dobar izvor. Šolja termički obrađene crvene paprike sadrži oko 513 mikrograma likopena.