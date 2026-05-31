Slušaj vest

Salata od šargarepe i krastavca u poslednje vreme postala je pravi hit na društvenim mrežama, a mnogi je preporučuju kao jednostavan obrok koji može da doprinese hormonskoj ravnoteži. Šargarepa sadrži vlakna koja pomažu organizmu da se oslobodi viška estrogena, što može da bude korisno kod nadimanja i hormonalnih tegoba. Krastavac doprinosi hidrataciji, dok čili paprika daje blagu pikantnost. Imajte na umu da hormonska ravnoteža ne zavisi samo od ishrane, pa je kod upornih ili izraženih tegoba važno potražiti savet lekara.

Salata od šargarepe i krastavca

Potrebno vam je

  • veći krastavac, isečen na tanke trakice ili štapiće
    2 srednje šargarepe, isečene na tanke trakice
    2 kašike susama
    2 kašike svežeg peršuna, sitno seckanog
    čen belog luka, usitnjen

Potrebno vam je za preliv

  • kašika maslinovog ulja
    kašika limunovog soka
    kašičica suve čili paprike
    kašičica soja sosa
    1/2 kašičice meda
salata od šargarepe i krastavca isečenih na žilijen sa azijskim začinima
Krastavac doprinosi hidrataciji, dok čili paprika daje blagu pikantnost Foto: Shutterstock

Priprema

Krastavac i šargarepu iseći na tanke trakice ili ih oljuštiti ljuštilicom za povrće kako bi se dobile duže trake. Sve sastojke za salatu staviti u činiju, zatim preliti prethodno umućenim prelivom. Dobro promešati i ostaviti da odstoji 5 do 10 minuta pre serviranja. Salata može da se posluži rashlađena ili odmah nakon pripreme.

Jetra voli šargarepu: Nutricionista otkriva prirodne sokove i namirnice koje podstiču njenu regeneraciju

Ne propustiteIshranaTri vrste namirnica koje vam tiho uništavaju jetru: Farmaceut upozorava na čestu grešku
jetra okružena nezdravim i zdravim namirnicama koja zove u pomoć
IshranaVeganski sladoled: Nutricionista otkriva recept za zdravu čokoladnu fantaziju
sladoled-shutterstock-2347591099.jpg
IshranaJabuke naspram pomorandži: Koje voće je bolje za stabilan šećer u krvi?
šećer u krvi jabuke pomorandže
IshranaProteini grade mišiće, ali nisu svi zdravi: Šta morate znati pre kupovine
različite namirnice biljnog i životinjskog porekla koje sadrže zdrave protene/natpis protein