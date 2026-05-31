Salata od šargarepe i krastavca za hormonsku ravnotežu: Pravi se za par minuta, a puna je vlakana
Salata od šargarepe i krastavca u poslednje vreme postala je pravi hit na društvenim mrežama, a mnogi je preporučuju kao jednostavan obrok koji može da doprinese hormonskoj ravnoteži. Šargarepa sadrži vlakna koja pomažu organizmu da se oslobodi viška estrogena, što može da bude korisno kod nadimanja i hormonalnih tegoba. Krastavac doprinosi hidrataciji, dok čili paprika daje blagu pikantnost. Imajte na umu da hormonska ravnoteža ne zavisi samo od ishrane, pa je kod upornih ili izraženih tegoba važno potražiti savet lekara.
Salata od šargarepe i krastavca
Potrebno vam je
- veći krastavac, isečen na tanke trakice ili štapiće
2 srednje šargarepe, isečene na tanke trakice
2 kašike susama
2 kašike svežeg peršuna, sitno seckanog
čen belog luka, usitnjen
Potrebno vam je za preliv
- kašika maslinovog ulja
kašika limunovog soka
kašičica suve čili paprike
kašičica soja sosa
1/2 kašičice meda
Priprema
Krastavac i šargarepu iseći na tanke trakice ili ih oljuštiti ljuštilicom za povrće kako bi se dobile duže trake. Sve sastojke za salatu staviti u činiju, zatim preliti prethodno umućenim prelivom. Dobro promešati i ostaviti da odstoji 5 do 10 minuta pre serviranja. Salata može da se posluži rashlađena ili odmah nakon pripreme.
