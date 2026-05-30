Masne naslage oko struka često nisu jedino mesto gde se višak masti gomila. Prema rečima magistra farmacije Teodore Jerinkić, stomačna gojaznost često ide ruku pod ruku sa masnim depoima u jetri, a pojedine namirnice mogu dodatno da pogoršaju ovaj problem.

- Ukoliko imate stomačnu gojaznost, odnosno ženskog ste pola i obim struka vam je veći od 88 centimetara, vrlo verovatno imate i depoe masnih naslaga u jetri - upozorava ona.

Prva grupa namirnica koja vam tiho uništava jetru su zaslađena pića, uključujući gazirane napitke, kupovne voćne sokove, zaslađene čajeve i energetska pića.

- Kada neko ima nealkoholnu masnu jetru, najbitnije je da iz upotrebe izbaci sve sokove koji sadrže šećer, uključujući voćne sokove. Tečni šećer, naime, ide pravo u jetru, bez vlakana i bez usporavanja. Kafa sa mlekom nije problem, ali kafe tipa 2 u 1 i 3 u 1 odmažu rešavanju problema. Najbolje je piti vodu, čaj i kafu - savetuje Jerinkić.

Ultraprerađeni proizvodi podižu nivo insulina, podstiču upalu i doprinose nakupljanju masti u jetri

Na njenoj listi nalazi se i hrana pripremljena prženjem u dubokom ulju. Takva hrana podstiče upalne procese u organizmu, povećava oksidativni stres i može da doprinese oštećenju ćelija jetre.

- Treću grupu čine ultraprerađeni proizvodi, poput čipseva, slatkiša, zaslađenih pahuljica i instant nudli. Ove namirnice naglo podižu nivo insulina, podstiču upalu i dugoročno mogu da doprinesu nakupljanju masti u jetri - objašnjava Jerinkić.

Problem nije samo estetski

Kako navodi farmaceut, stomačna gojaznost nije samo estetski problem. Visceralna mast, koja se nakuplja oko unutrašnjih organa, povezana je sa hroničnom upalom, povišenim krvnim pritiskom i većim rizikom od razvoja nealkoholne masne bolesti jetre.