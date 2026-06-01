Najbolje bi bilo da pre kupovine pažljivo pregledamo jaja i proverimo rok upotrebe. Savet je da ne kupujemo napukla jaja, jer oštećena ljuska može da omogući ulazak štetnih bakterija, poput salmonele. Ipak, ako jaje slučajno napukne, i dalje se može upotrebiti, ali se preporučuje da se odmah termički obradi ili stavi u frižider.

Da li su napukla jaja iz prodavnice bezbedna za jelo?

Napukla ljuska povećava mogućnost razvoja bakterija, kaže dr Vanesa Kofman, direktorka organizacije Stop Foodborne Illness. Ona objašnjava da bakterije mogu da prodru u jaje sa ljuske ili iz spoljašnje sredine.

- Najveći problem je to što ne znamo koliko dugo je jaje stajalo napuklo, niti sa čim je bilo u kontaktu tokom skladištenja, transporta ili rukovanja - dodaje Džesika Gevin, sertifikovani kulinarski naučnik. Čak i mala pukotina narušava prirodnu zaštitnu barijeru i olakšava bakterijama poput salmonele da prodru kroz poroznu ljusku jajeta, upozoravaju stručnjaci.

Kofman napominje da je konzumacija napuklih jaja posebno rizična za starije osobe, osobe sa oslabljenim imunim sistemom, decu i trudnice. Ove grupe imaju veći rizik od razvoja bolesti kao što je salmoneloza, težih oblika infekcije i dugoročnih zdravstvenih posledica.

Foto: Panther Media, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Šta ako se jaja napuknu na putu od prodavnice do kuće?

Čak i kada pazimo, greške se dešavaju. Ako slučajno napukne jedno ili dva jaja, Kofman savetuje da ih odmah stavimo u frižider ili, još bolje, da ih odmah termički obradimo.

Gevin takođe savetuje oprez:

- Ako jaje slučajno napukne na putu do kuće, preporučujem da ga odmah skuvate i da ga ne čuvate za kasnije - kaže ona.

Savet je da se napukla jaja termički obrade tako da belance i žumance budu potpuno čvrsti na primer kuvana jaja ili pržena jaja bez tečnog žumanceta. Takva jaja mogu da se koriste i u potpuno termički obrađenim pecivima i drugim jelima koja sadrže jaja.

