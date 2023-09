IMATE HRONIČNI PROBLEM SA ZATVOROM: Nutricionista otkriva šta treba da jedete da bi vam probava bila kao švajcarski sat

Pražnjenje creva se kod većine ljudi obavlja svakodnevno. Međutim, zdravstveno stanje može biti sasvim dobro ako se to događa jedanput u dva do tri dana. Stoga se opstipacijom smatra nepotpuno i retko izbacivanje fekalnih masa defekacijom za najmanje 72 časa. Srećom, određene namirnice mogu biti od pomoći za ublažavanje ovog problema.

Jasna Vujičić, viši dijetetičar-nutricionista, govori o uzrocima opstipacije i hrani koja može pomoći u olakšanju ovog stanja.

- Uzroci opstipacije mogu biti raznovrsni. Do nje dolazi zbog slabosti mišića zida debelog creva, kao i onih mišića koji imaju pomažuću ulogu u defekaciji, a to su dijafragma, trbušni mišici i mišići međice - atonična opstipacija. Grč, tj. spazam zida debelog creva može da dovede do usporenog potiskivanja sadržaja debelog creva, tj.fekalnih masa, prema završnom crevu-spastičaka opstipacija. Takođe, često uždržavanje od defekacije, uslovljeno lošim običajima i vaspitanjem, što je čest slučaj kod mladih žena, to može dovesti do sniženja refleksne osetljivosti zida završnog creva odnosno do opstipacije koja vremenom prelazi u hroničnu.

Do hronične opstipacije može doći i usled dugotrajne ishrane namirnicama koje ne sadrže celulozu, kao i kašastom termički vrlo dugo obrađivanom hranom.

- Opstipacija se može javiti i kao simptom niza bolesti: hronični heparacidni gastritis, ulkusna bolest, dekompenzovana srčana mana, oboljenje jetre, infektivna oboljenja praćena visokom temperaturom, trovanje hranom - istiće Vujičić.

Meso, jaja, žito, voće - odlični kod atoničke opstipacije

Glavna odlika ove dijete je povećana količina namirnica bogatih celulozom i ugljenim hidratima jer celuloza i višak šećera neposredno pojačavaju peristaltiku, a i na taj način što stvorene veće količine gasova draže nervne završetke u sluznici kolona i rektuma.

- Pored toga ova dijeta treba da obezbedi i veće količine masti (izuzev ako je reč o gojaznost ) i vitamina B - kompleksa, od kojih je tiamin naročito značajan za održavanje tonusa i peristaltike creva. S toga u sastav obroka treba da uđe bar po jedna namirnica iz ovih grupa:

Žito - prednost ima hleb načinjen od crnog brašna bogatog mekinjama i vitaminima B - kompleksa ( kvasac ).

prednost ima hleb načinjen od crnog brašna bogatog mekinjama i vitaminima B - kompleksa ( kvasac ). Povrće - prednost ima povrće koje je bogato celulozom i skrobom, naročito ono koje se može jesti u sirovom stanju, kao salata, i leguminoze.

- prednost ima povrće koje je bogato celulozom i skrobom, naročito ono koje se može jesti u sirovom stanju, kao salata, i leguminoze. Voće - prednost voću koje sadrži mnogo šećera i organskih kiselina i celuloze, voće izuzev jabuka, krušaka i dinja treba izbegavati, i jesti sirove i neljuštene.

- prednost voću koje sadrži mnogo šećera i organskih kiselina i celuloze, voće izuzev jabuka, krušaka i dinja treba izbegavati, i jesti sirove i neljuštene. Masti - prednost imaju masti koje se teže iskorišćavaju ( masti sa visokom tačkom topljenja ) i dovodi do nagomilavanja masnih kiselina koje deluju nadražajno na sluznicu creva, pošto daju sa kalcijumom soli-sapune

- prednost imaju masti koje se teže iskorišćavaju ( masti sa visokom tačkom topljenja ) i dovodi do nagomilavanja masnih kiselina koje deluju nadražajno na sluznicu creva, pošto daju sa kalcijumom soli-sapune Šećerni koncentrati - dopuštena je upotreba svih šećernih koncentrata

- dopuštena je upotreba svih šećernih koncentrata Kvasac - dijetu treba dopuniti sa 10 g sušenog inaktivisanog kvasca zbog znatnog sadržaja vitamina B - kompleksa.

- dijetu treba dopuniti sa 10 g sušenog inaktivisanog kvasca zbog znatnog sadržaja vitamina B - kompleksa. Meso, jaja i mleko - ove namirnice ne podstiču peristaltiku creva pa ih treba davati samo u količinama koje su nepohodne da se spreči deficit belančevina životinjskog porekla.

Kod Spastičke opstipacije upotrebljavaju namirnice koje ne daju mnogo nesvarljivih ostataka foto: Shutterstock

Kod spastičke opstipacije dijeta ima terapijsku ulogu

Kod ovog tipa opstipacije dijeta ima mnogo manji značaj, ona ima više pomažuću nego terapijsku ulogu.

- Glavna odlika ove dijete je u tome što se upotrebljavaju namirnice koje ne daju mnogo nesvarljivih ostataka, ali sadrže dosta belančevina, masti i ugljenih hidrata. Zbog toga se pored namirnica životinjskog porekla – mesa, mleka i jaja – može davati i dobro kuvane pa pasirane namirnice biljnog porekla kao pire, da bi se povećala količina vitamina treba davati sveže voćne sokove - zaključuje Vujičić.

(kurir.rs/nadijeti.com)