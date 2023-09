INTERVJU! MAJA BABIĆ: Lajfstajl medicina odgovor na savremene izazove vezane uz zdravlje! NOVI PRISTUP ZDRAVLJU!

U ovom intervjuu, upoznajemo osobu koja stoji iza Majamayo Centra, posvećenom Lifestyle Medicini, inovativnom pristupu zdravlju. Ona nam otkriva svoj put od stručnjaka za prehrambene tehnologije i marketinga do zaljubljenika u holistički pristup zdravom životu i kako je globalni događaj poput pandemije COVID-19 uticao na njen povratak prvoj ljubavi, ishrani i zdravom životu.

Šta je lifestyle medicina?

- Lifestyle medicina je odgovor na savremene izazove vezane uz zdravlje, kao što su brz način života i tehnološki napredak, koji često dovode do zanemarivanja vitalnih faktora za naše blagostanje. Ova inicijativa inspiriše ljude da promene svoje navike i usvoje holistički pristup zdravlju, kako bi ostvarili zdraviji i srećniji život.

Lifestyle medicina predstavlja integrativni pristup unapređenju i očuvanju zdravlja koji se fokusira na integraciju ishrane, fizičke aktivnosti, mentalnog i emocionalnog blagostanja, kako bi se postigao optimalan fizički, mentalni i emocionalni balans. Osnovna ideja je da se kroz promene u životnom stilu može postići dugoročno zdravlje i spreči nastanak različitih bolesti.

Šta vas je inspirisalo da osnujete kliniku posvećenu lifestyle medicini?

Želela sam da približim svoj način života sa poslom kojim se bavim, jer verujem da je ključ srećnog i ispunjenog života da radimo ono što volimo. Obzirom da većinu vremena provodimo na poslu, odlučila sam da spojim svoje strasti i profesionalni put. Moje akademske studije su bile usmerene ka ishrani, pa je to bila dodatna inspiracija da se posvetim zdravlju i ishrani.

foto: Privatna arhiva

Šta ste po struci?

Završila sam Tehnološki fakultet gde sam stekla diplomu inženjera prehrambene tehnologije. Tokom studija sam se dublje upustila u svet hrane, njenih svojstava i procesa proizvodnje. Kasnije svoju karijeru usmerila sam ka marketingu i komunikacijama. Pandemija COVID-19 podstakla me je na razmišljanje o važnosti zdravlja na svim nivoima - fizičkom, mentalnom i emocionalnom. To me je dodatno motivisalo da se vratim svojoj struci i strasti i ponovo stavim fokus na ishranu i zdrav način života, kao temelja za rešavanje mnogih zdravstvenih problema, jer u mnogim slučajevima je vrlo verovatno da ishrana i intervencije potrebne za pozitivne promene načina života može da spreči, leči čak i reverzira uobičajene hronične bolesti. Ova situacija je pokrenula dodatnu strast za deljenjem znanja i podrškom drugima u njihovom putu ka optimalnom zdravlju. Transformacija je bila divan put samospoznaje i usklađivanja sa svojim pravim pozivom. Počela sam kao stručnjak za prehrambene tehnologije, ali shvatila sam da moja strast leži u direktnoj interakciji sa ljudima, što se pokazalo i kroz moje dugogodišnje iskustvo u marketingu i komunikacijama, i podršci u njihovom putovanju ka boljem zdravlju. U skladu sa tim, upisala sam dodatnu edukaciju na Mayo Clinic School of Medicine and Science za Health and Wellness terapeuta, kako bih produbila svoje znanje o ovim temama. Edukacija na Mayo Clinic je bila izuzetna privilegija i otvorila mi je vrata ka najnovijim istraživanjima i najboljim praksama u oblasti uticaja ishrane na celokupno zdravlje.

Zašto ste izabrali Mayo Clinic kao deo vaše dodatne edukacije, u poređenju sa drugim obrazovnim programima?

Ne znaju svi sve, ali celina zna, iako nijedan program ne može obuhvatiti sve aspekte. Mayo Clinic je globalno priznata institucija koja je sinonim za vrhunsku medicinsku stručnost i inovacije. Izdvaja se po tome što nudi sveobuhvatan pristup. Njihov pristup lečenju i preventivi je bio u skladu sa mojim uverenjima i ciljevima. Dodatna edukacija na Mayo Clinic mi je pružila dublje razumevanje uticaja zdravog načina života i omogućila da integrišem najnovija naučna saznanja u moj rad sa klijentima. Takođe, njihov policentrični sistem, iako fokusiran na US, kao i izuzetna međunarodna zajednica stručnjaka koju sam tamo upoznala, proširila je moje horizonte i omogućila mi je da razmenim iskustva sa vrhunskim profesionalcima iz celog sveta. Privilegija je biti jedna od samo 3 evropska polaznika u klasi od nas 43. 5. Nadograđujete vaše obrazovanje na Harvard Medical School-u u oblasti Dizajniranje održivog plana ishrane. Možete li nam približiti kako ova dodatna edukacija obogaćuje vašu stručnost? Edukacija na Harvard Medical School-u iz oblasti Dizajniranje Održivog Plana ishrane je nešto što smatram ključnim za moj rad u oblasti ishrane i Lifestyle Medicine. Ova edukacija mi pruža najnovija globalna saznanja i alate za kreiranje individualno prilagođenih planova ishrane koji ne samo da su efikasni i od vitalnog značaja za dugoročno unapređenje zdravlja mojih klijenata, već su održivi i u dugoročnom smislu. Verujem da je ovo ključ za donošenje kvalitetnih usluga, na naše prostore. Majamayo metoda se razlikuje od trenutnih brzih rešenja i pomaže klijetima da razviju pozitivan odnos prema sebi i prema hrani. Ovaj pristup im pomaže da razviju balansirane i svesne navike za ceo život, da se oslobode opsesije hranom i dijetama i razviju pozitivan odnos prema hrani i svom telu. Poznata je po balansiranom, osnovanom, održivom korak-po-korak pristupu promeni načina života, koji je osnažio klijente da uspostave zdrave životne navike.

Pre nego što ste se posvetili Lifestyle Medicini, radili ste u internacionalnim kompanijama kao stručnjak za marketing i komunikacije. Kako su ova iskustva oblikovala vaš pristup zdravlju i dobrobiti?

Iskustvo rada u internacionalnim kompanijama u oblasti marketinga i komunikacija mi je pomoglo u izgradnji svog brenda. Takođe donelo mi je dragoceno razumevanje kako efikasno komunicirati i prilagoditi poruke ljudima različitih kultura i pozadina. Ovo iskustvo me je naučilo važnosti jasnog i inspirativnog komuniciranja o zdravlju.

foto: Privatna arhiva

Kako planirate da kombinujete svoje bogato obrazovanje i iskustvo u vašem novom projektu - centru za Lifestyle Medicinu?

Moja namera je da spojim tehnološko znanje sa strašću za zdravim životom, stvarajući i primenjujući inovativne i personalizovane programe za poboljšanje zdravlja. MAJAMAYO Centar je prostor gde ćemo zajedno raditi na postizanju optimalnog zdravlja kroz integraciju najnovijih naučnih saznanja i praktičnih tehnologija.

Šta vas je motivisalo da se posvetite zdravstvu i wellnessu nakon uspešne karijere u marketingu i komunikacijama u internacionalnim kompanijama?

Tokom karijere u korporativnom svetu shvatila sam da je zdravlje naš najveći kapital. Tokom ovog puta stekla sam duboko razumevanje dinamike poslovnog sveta i koliko je važno pronaći balans između profesionalnog i ličnog života, naročito u okruženju gde je tempo rada često vrlo zahtevan. Neprekidni pritisak i zahtevi korporativnog sveta često dovode zaposlene do tačke pregorevanja. To me je inspirisalo da preusmerim svoju energiju i znanje ka oblasti koja se tiče zdravlja i dobrostanja zaposlenih. Motivisala me je želja da pomognem ljudima da postignu svoje najbolje zdravstveno stanje i unaprede kvalitet života, kako na poslu, tako i u privatnom životu. Stvorila sam prostor gde i zaposleni u korporacijama mogu dobiti stručnu podršku u očuvanju i unapređenju svog zdravlja. Kroz različite programe ishrane, vežbanja, upravljanja stresom i očuvanja mentalnog zdravlja, pomažemo našim klijentima da se izbore sa zahtevima modernog radnog okruženja.

Kako vidite integraciju vašeg tehničkog obrazovanja sa vašom strašću za zdrav život i wellness?

Tehničko obrazovanje mi pruža naučni pristup zdravstvu. Integrisanjem tehnologije sa strašću za zdrav život omogućava mi da stvorim inovativne i efikasne strategije za unapređenje zdravlja. 10. Koje specifične veštine i znanja iz prehrambene tehnologije smatrate ključnim u vašem radu u oblasti Lifestyle Medicine? Veštine iz prehrambene tehnologije igraju ključnu ulogu u poslu kojim se bavim, jer mi omogućavaju da razumem kompleksnost ishrane i kako se različiti faktori mogu kombinovati kako bi se postiglo optimalno zdravlje. Razumevanje nutritivne vrednosti namirnica, njihovih sastava i uticaja na organizam omogućava mi da prilagodim plan ishrane specifičnim potrebama klijenta.Veština prepoznavanja dijetetskih restrikcija, alergija ili preferencija klijenta je ključna, kako bi se razvio plan ishrane koji je siguran, ukusan i prilagođen individualnim potrebama. Sposobnost planiranja ishrane, kroz kreiranje balansiranih obroka obezbeđuje sve neophodne hranljive sastojke, kao i pravilno raspoređivanje obroka tokom dana. Razumevanje kako određene namirnice mogu uticati na specifične aspekte zdravlja, je veoma korisno u svojstvu uključivanja istih u ishranu, a radi postizanja određenih ciljeva. Uz rastuću popularnost "health food" proizvoda, važno je znati prepoznati kvalitetne alternative u prehrambenom svetu. Razumevanje kako različiti životni stilovi (npr. vegetarijanski, veganski, keto) utiču na zdravlje klijenta , pomaže mi u prilagođavanju planova ishrane. I na kraju - veština efikasnog prenošenja znanja o pravilnoj ishrani klijentima je ključna za dugoročni uspeh u postizanju i održavanju optimalnog zdravlja. Ove veštine i znanja su temelj mog rada u oblasti Lifestyle Medicine, omogućavajući mi da pružam personalizovanu i stručnu podršku klijentima na njihovom putovanju ka optimalnom zdravlju i dobrostanju.

Šta za vas predstavlja lifestyle medicina I koliko je vi živite?

Za mene, je lifestyle medicina ne samo struka, već način života koji se temelji na holističkom pristupu, očuvanju i unapređenju zdravlja kroz promene u svakodnevnom životnom stilu. Ovaj pristup podrazumeva duboko razumevanje individualnih potreba, težnji i okolnosti svake osobe, uzimajući u obzir aspekte koji utiču na zdravlje klijenta - ishrana, fizička aktivnost, san, stres, socijalni odnosi i emocionalno blagostanje. Meni je lako da živim lifestyle medicine, s obzirom da i pre nego što sam formalno stekla obrazovanje u ovoj oblasti, živela sam u skladu sa ovim principima. Iako se nekad prepustim uživanju u nečemu manje zdravom, veći deo svog života posvećujem praksi zdravog života. Dugo sam se bavila baletom i redovno se bavila fizičkom aktivnošću, koristeći različite tehnike kako bih očuvala vitalnost. Osim toga, držim se zdrave ishrane i redovno vežbam. Putovanja su takođe važna za očuvanje emocionalne i socijalne dobrobiti. Ponosno naglašavam da želim da budem primer svojoj deci, pre svega kroz ovo inspirativno putovanje.

Kako će vaš centar za Lifestyle Medicinu promeniti način na koji ljudi pristupaju svojem zdravlju?

Majamayo centar pruža sveobuhvatan pristup zdravlju koji uključuje personalizovane programe ishrane, program fizičkih aktivnosti, health & wellness coaching, podršku za mentalno blagostanje i druge ključne elemente. Cilj nam je da osnažimo ljude da preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem i nauče kako da žive u skladu sa svojim najboljim verzijama. U našem radu, poseban naglasak stavljam na razumevanje specifičnih izazova i ciljeva svakog klijenta kako bismo zajedno razvili personalizovan i održiv plan koji će unaprediti njihovo zdravlje i dobrostanje.

foto: Privatna arhiva

Kako planirate da edukujete i informišete zajednicu o prednostima Lifestyle Medicine?

Aktivno ćemo sarađivati sa zajednicom kroz organizaciju događaja, radionica, edukacija i grupe podrške. Takođe, koristimo digitalne platforme i društvene medije kako bismo pružili relevantne informacije o važnosti zdravog načina života. Naš cilj je podići svest i inspirisati ljude da preduzmu korake ka boljem zdravlju. Takođe, neprestano radim na sopstvenom profesionalnom usavršavanju kako bih osigurala da moje preporuke i pristup budu u skladu sa najnovijim naučnim saznanjima

Kako savremene tehnologija igra ulogu u promovisanju lifestyle medicine?

Savremene tehnologije ne samo da promovišu, već i personalizuju lifestyle medicinu. One proširuju njen doseg i omogućavaju nam da pristupimo neverovatnim količinama podataka. To nam zauzvrat omogućava da kroz analizu i povezivanje tih podataka razvijamo algoritme koji mogu efikasno rešavati specifične zdravstvene izazove.

Takođe savremene tehnologije imaju ključnu ulogu u radu centra, jer nam omogućavaju da dosegnemo veći broj ljudi širom sveta. Putem online platformi, društvenih mreža i mobilnih aplikacija možemo pružiti personalizovane savete, pristupe i programe za unapređenje zdravlja ne samo klijentima sa ovih prostora, već i šire. I dok je tehnologija izuzetno moćna, važno je napomenuti da ona ne može zameniti ljudski kontakt i pažnju. Ona može olakšati i unaprediti pristup, ali nikako ne može u potpunosti zameniti toplinu i razumevanje koji dolaze iz ličnog odnosa. Upravo je to ono što pružamo našim klijentima - potrebne savete, alate, i motivaciju u rešavanju njihovih problema, bilo da je u pitanju zdrav gubitak težine, hormonalni disbalans, hronični bol, povišen krvni pritisak.

Koje su najnovije inovacije u zdravstvenim tehnologijama koje podržavaju vašu misiju?

Najnovije inovacije u zdravstvenim tehnologijama omogućavaju stvaranje i analizu ogromnih baza podataka. Ovo nam omogućava da, kroz dubinsku analizu tih podataka, razvijemo algoritme koji mogu pružiti personalizovane preporuke i pristupe za svakog pojedinca. Ovo može uključivati transfer znanja i veština, precizno praćenje dugoročnih rezultata tretmana, pa čak i stvaranje predikcija na osnovu prikupljenih podataka. Iako ovo može zvučati kompleksno, u praksi je vrlo intuitivno. Trenutno pratimo razvoj tehnologija u oblastima telemedicine, personalizovane ishrane i fitnes aplikacija. Takođe, sve veći broj uređaja za praćenje zdravstvenih parametara, poput pametnih satova i senzora za merenje aktivnosti, omogućava nam preciznije praćenje napretka klijenata. Ove inovacije nam pomažu da pružimo još efikasniju podršku i prilagodimo programe svakom pojedincu. Smatramo da smo na pravom putu ka unapređenju naših usluga i stvaranju još relevantnijih preporuka za naše klijente.

Kako vaš centar podržava personalizaciju zdravstvenih saveta i pristupa za pojedinca? Možete li podeliti neke primere kako ste pomogli ljudima da poboljšaju svoje zdravlje putem prilagođenih pristupa?

Svaki klijent je jedinstven, što znači da nema univerzalnog pristupa ka optimalnom zdravlju. Verujemo u personalizovani pristup, pa prilazimo potrebama klijenata sa pažljivo osmišljenim planom, a kroz direktan kontakt, izradom najboljih preporuka i na kraju beleženje postignutih rezultata. Takođe aktivno radimo na stvaranju obimnih baza podataka kako bismo pružili još bolju podršku i prilagođene savete. Na primer, radili smo sa ljudima koji su se borili sa problemima vezanim za ishranu, prilagodivši njihov plan ishrane specifičnim potrebama i preferencijama. Takođe, sarađivali smo sa onima koji su želeli da unaprede fizičku kondiciju, prilagodivši im program vežbanja koji odgovara njihovom životnom stilu.

Kako se borite protiv dezinformacija i nepravilnih informacija o zdravlju na internetu?

Internet je prostor gde se razmenjuju informacije, ali ne nužno i gde se nalazi istina. Uprkos tome, mi aktivno radimo na pružanju stručnih i verodostojnih informacija kroz sve komunikacijske kanale. Razumemo da je borba protiv dezinformacija širok problem koji ne možemo rešiti sami, ali smo odlučni u pružanju jasnih i tačnih informacija kako bismo omogućili našim klijentima i javnosti da donesu informisane odluke o svom zdravlju.

foto: Privatna arhiva

Kako promovišete edukaciju i svest o lifestyle medicini među vašim klijentima ili čitaocima na blogu?

Tu smo na mom terenu i dugogodišnjem iskustvu. Tokom skoro 20 godina iskustva u oblasti komunikacija za svetske brendove, naučila sam kako da koristim različite komunikacione kanale i prilagodim svoj sadržaj njihovim potrebama. Ipak, zadovoljni klijenti su naši najbolji promoteri, i njihova preporuka ima najveću vrednost. Takođe, ključno je postavljati realne i pružiti pristupačne resurse.

Kako vidite budućnost lifestyle medicine i njen uticaj na globalno zdravstvo?

Već se vide rezultati u primeni Lifestyle Medicine. U poslednjoj deceniji, primećuje se pad broja gojaznih osoba, što verovatno utiče na smanjenje slučajeva hroničnih bolesti. Nauka i iskustvo nam pokazuju da su hronične bolesti povezane sa načinom života i najbolji tretman je upravo intenzivna promena načina života. Zato poseban rad posvećujemo ishrani kao temelju za rešavanje mnogih zdravstvenih problema, jer u mnogim slučajevima je vrlo verovatno da ishrana i intervencije potrebne za pozitivne promene načina života može da spreči, leči čak i reverzira uobičajene hronične bolesti, kao što su kardiovaskularne bolesti, dijabetes, gojaznost, hipertenzija i još mnogo toga. Takođe, imamo sve više saznanja da stres ima značajan uticaj na pojavu bolesti štitne žlezde, pa će svaki napredak u mendžmentu stresa, što nam svima treba, direktno i povoljno uticati na zdravstvo. Zdravstveni sistem je opterećen ovim bolestima i troši milione dolara godišnje, dok Lifestyle Medicina može značajno smanjiti ove troškove.

Koje usluge trenutno nudite?

Naš centar trenutno pruža širok spektar usluga, uključujući nutricionizam, coaching za zdravlje i wellness, psihoterapiju, i fizičke aktivnosti prilagođene individualnim potrebama klijenata. Takođe se bavimo metaboličkim zdravljem i nizom terapija usmerenih na poboljšanje mentalnog zdravlja, kao što su upravljanje stresom i kontrola sna. Osim individualnih programa, razvijamo grupne aktivnosti kroz organizaciju raznih događaja, radionica, savetovanja, edukacija i druženja, uključujući i podršku u grupi.

Koji su vaši planovi za dalji razvitak centra?

U budućnosti plan je da se fokusiramo na dva glavna pravca. Prvi je proširivanje našeg portfolija usluga kako bismo još bolje zadovoljili potrebe naših klijenata. Drugi je ulazak u svet tehnologije, koristeći najnovija globalna saznanja kako bismo osigurali najbolje uslove za naše sadašnje i buduće klijente. Smatramo da je ovo ključ za dalji uspeh i uticaj na zdravlje naše zajednice i globalno zdravstvo. Vizija je da Lifestyle Medicine postane integrisani deo našeg svakodnevnog života. Želim da pomognem ljudima da shvate da je očuvanje zdravlja kontinuirani proces koji proizilazi iz svakodnevnih odluka i navika. Kroz svoj centar, želim biti most koji povezuje ljude sa resursima i podrškom potrebnim za ostvarivanje tog cilja.

Intervju realizovan sa Majom Babić, Osnivač MAJAMAYO Centra, prvog centra za Lifestyle medicinu u Srbiji. www.majamayo.com Diplomirani Inženjer Prehrambene Tehnologije Master of Science iz oblasti prehrane I tehnologije hrane

Mayo Clinic College of Medicine and Science, Health & Wellness terapeut Harvard Medical School, Licencirani dijetetičar iz oblasti Dizajniranje održivog plana ishrane

(Kurir.rs)