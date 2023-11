ŠTA JESTI A ŠTA IZBEGAVATI AKO IMATE EKCEM? Koža voli maslinovo ulje i bademe

Pošto je teško znati koja hrana može biti vaš okidač, jedna od najboljih stvari koje možete da uradite je da jedete hranu koja je dobra za zdravlje kože uopšte. To znači da treba da birate namirnice koja obezbeđuje hranljive materije i hidrataciju kože.

- Najvažnija stvar koja se tiče veze između ishrane i ekcema je individualnost pokretača, jer hrana koja utiče na jednu osobu možda neće izazvati reakciju kod druge - kaže dermatolog Robin Evans za portal Live Strong.

Hrana koja utiče na jednu osobu možda neće izazvati reakciju kod druge foto: Shutterstock

Prema Harvard Health Publishing, preporučuju se:

Maslinovo ulje

Paradajz

Orašasti plodovi i semenke, uključujući bademe (naravno, ukoliko niste alergični)

Riba

Tamno lisnato zeleno povrće

Voće

Dr Evans preporučuje hranu kao što su losos, skuša i laneno seme kako biste dobili omega-3 masne kiseline tokom cele nedelje.

- Konzumiranje ishrane bogate sa omega-3 korisno je zbog antiinflamatornih svojstava ovih hranljivih materija - ističe ona.

Vitamin C je moćan antioksidans i spada u protivupalne nutrijente foto: Profimedia

Vitamin C neophodan je za formiranje zdrave barijere kože

Vitamin C je moćan antioksidans, što znači da spada u kategoriju antiinflamatornih namirnica.

Takođe, ovaj vitamin je neophodan za formiranje zdrave barijere kože, koja pomaže u zadržavanju vlage i sprečavanju suvoće i iritacije, prema istraživanju iz avgusta 2016. u „Istraživanju i praksi ishrane“. Ova studija takođe ukazuje da ljudi sa ekcemom imaju niži nivo vitamina C, što implicira povezanost između ovih elemenata.

Većina voća i povrća je obično bogata vitaminom C, uključujući: paprike, narandže, banane, lubenicu, kivi, kelj, brokoli, paradajz, prokelj, jagode...

Izbegavajte hranu koja izaziva upalu

Dok dr Evans naglašava da se namirnice koje izazivaju pojavu ekcema razlikuju od osobe do osobe, postoji nekoliko uobičajenih krivaca koje treba primetiti. Prema istraživanju iz marta 2016. u ‌Journal of Allergy and Clinical Immunologiy, ovo uključuje:

Mleko

Jaja

Kikiriki

S obzirom da je ekcem zapaljensko stanje, najbolje je smanjiti hranu koja izaziva upalu foto: Shutterstock

- Minimiziranje unosa mlečnih proizvoda može biti korisno za neke pojedince, jer to može biti okidač za atopijski ekcem - kaže dr Evans. Takođe, neki pacijenti sa atopijskim dermatitisom mogu imati osetljivost na gluten.

Za bebe sa ekcemom koji je izazvan mlečnim proizvodima, sojino mleko može da predstavlja bezbednu alternativu običnom kravljem mleku, ali imajte na umu da neka odojčad i deca takođe imaju netoleranciju na sojine proteine, prema Nemours KidsHealth. Posavetujte se sa pedijatrom vašeg deteta da biste identifikovali okidače ekcema vašeg deteta i pronašli bezbedne alternative za hranu.

- S obzirom da je ekcem zapaljensko stanje, najbolje je smanjiti hranu koja izaziva upalu - kaže registrovani dijetetičar Krisi Arsenault.

Prema klinici Mejo, ova hrana uključuje crveno i prerađeno meso, slatka hrana, uključujući žitarice i pića, pržena hrana, obrađeni deserti i peciva.

Da li je kafa dobra za ekcem? Iako na internetu možete pronaći priče o ljudima koji su odustali od kafe i „izlečili“ svoj ekcem, čini se da nema aktuelnih ili verodostojnih objavljenih istraživanja koja bi pokazala da li kafa ili kofein mogu pomoći u ublažavanju simptoma ekcema.

