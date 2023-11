MUŠKARCI, PAŽNJA! Ovih 10 namirnica loše utiču na ZDRAVLJE PROSTATE

- Najčešći problemi su izazvani benignom hiperplazijom prostate. Većina simptoma koji se odnose na loše zdravlje prostate su urinarni simptomi. To je zato što se prostata nalazi odmah ispod mokraćne bešike i okružuje izlazni deo urinarnog trakta, poznat kao uretra (cev za mokrenje). Kada dođe do povećanja prostate, to može da pritisne i iritira uretru - objašnjava Jasna Vujičić, viši dijetetičar-nutricionista i otkriva 10 namirnica koje loše utiču na zdravlje prostate:

Ugljeni hidrati sa visokim glikemijskim indeksom

Šećeri i rafinisani ugljeni hidrati (npr. beli pirinač, belo brašno i rafinisane žitarice) izazivaju velike i brze poraste šećera u krvi. Dva istraživanja iz 2015. i 2020. godine otkrila su vezu između unosa ugljenih hidrata sa višim glikemijskim indeksom i pojave promena na prostati. Hrana sa visokim glikemijskim indeksom može podići nivo insulina, što zauzvrat može stimulisati proizvodnju i lučenje polnih steroidnih hormona koji u izvesnoj meri remete normalan rad prostate.

Pržena hrana

Pržena hrana poput krofni, pržene piletine i pomfrita može biti povezana sa većim rizikom od raka prostate. Potencijalno kancerogena jedinjenja, kao što su heterociklični amini i policiklični aromatični ugljovodonici, mogu se formirati u ulju kada se zagreje na visoke temperature.

Industrijske namirnice

Istraživanja iz 2019. i 2020. godine otkrilo je da su mnogi industrijski proizvodi povezani sa promenama na prostati. Gazirana pića, energetski napici i druga pića zaslađena šećerom i zaslađivačima, razne grickalice i zanimacije pune zasićenih ulja i soli, pizze, lisnato testo, burgeri, odresci i posebno konzumacija prerađenog mesa (hot dog, kobasice, itd.) su samo neke od njih.

Sve industrijski prerađene namirnice mogu negativno uticati i na probavni sistem. Ako počnete da se hranite zdravije, recimo po modelu mediteranske dijete, pomoći ćete vašoj prostati.

Mlečni proizvodi

Muškarci kako stare sve teže mogu da vare laktozu, koja je sastavni deo mlečnih proizvoda. Ishrana bogata mlečnim proizvodima, prema nekim istraživanjima, može povećati rizik od raka prostate. Konzumiranje više mlečnih proizvoda sa visokim sadržajem masti takođe je povezano sa većim rizikom od benigne bolesti prostate.

Suplementacija kalcijumom

Izgleda da je veći ukupni unos kalcijuma iz hrane i suplemenata faktor rizika za rak prostate, prema dva novija istraživanja. Zbog toga treba biti oprezan u suplementaciji kalcijumom. Sreća je ta što muškarci nisu u starijem dobu u toliko velikom riziku od osteoporoze kao žene, pa im nije potrebna značajnija suplementacija.

Ljuta i začinjena hrana

U anketi muškaraca sa hroničnim prostatitisom, 47% je izjavilo da je kada su u ishrani koristili ljutu i začinjenu hranu, pogoršali su se njihovi simptomi. Začinjena hrana može blago iritirati bešiku i prostatu, pogoršavajući simptome. Znate šta vam je činiti.

Alkohol

Konzumacija alkohola tokom odrasle dobi života može značajno povećati rizik od uznapredovalog raka. Prema jednom istraživanju, muškarci koji su pili najmanje sedam pića nedeljno između 15 i 49 godina imali su više od tri puta veću verovatnoću za razvoj raka prostate visokog stepena od muškaraca koji nisu pili.

Višak soli (natrijuma)

Visok unos natrijuma ponekad može povećati simptome urinarnog trakta koji su tipični za benignu hiperplaziju prostate. Smanjen unosom natrijuma izbegavanjem prerađene hrane i ne soljenje obroka može biti od pomoći nekim muškarcima. Međutim, natrijum je esencijalni nutrijent koji pomaže telu da uravnoteži nivoe vode, tako da se ekstremno ograničavanje natrijuma ne preporučuje.

Višak zasićenih masti

Ukupan unos masti nije povezan sa rizikom od raka prostate, jer su zdrave masti kao što su omega-3 masne kiseline korisne. Međutim, preterano visok unos zasićenih masti ili životinjskih masti, poput onih koje se nalaze u punomasnim mlečnim proizvodima i proizvodima od masnog mesa, povezan je sa većim rizikom od uznapredovalog raka prostate. Sve u svemu, zasićene masti nisu demon u ishrani kao što se ponekad prikazuje. Konzumiranje zasićenih masti je sasvim u redu i zapravo je neophodno. Problem je samo u preterivanju.

Jaja

U jednoj velikoj opservacionoj studiji, muškarci koji su jeli u proseku 2,5 ili više jaja nedeljno imali su 81% veći rizik od razvoja raka prostate u poređenju sa onima koji su jeli u proseku manje od pola jajeta nedeljno. Međutim, studija je takođe otkrila da muškarci koji su konzumirali više jaja takođe imaju tendenciju da manje vežbaju i imaju veći BMI, i da su skloniji pušenju i porodičnoj istoriji raka prostate. Jaja su hranljiva i dobro je uživati u njima umereno, ali u idealnom slučaju ne previše imajući na umu zdravlje prostate. Ako ste se prepoznali u ovom tekstu, znajte da nije teško izabrati namirnice koje vam mogu pomoći. Odricanje od problematičnih namirnica ovde nije veliko, jer svakako možete naći adekvatne zamene.

PAŽNJA

Najčešći simptomi bolesti prostate su tegobe sa mokrenjem, otežano mokrenje, peckanje pri mokrenju… Čim se pojavi problem sa mokrenjem, kod svakog muškarca starijeg od 50 godina bi trebalo da se uključi alarm koji će mu reći da je vreme da poseti urologa. Suština je da muškarac dođe kod lekara kada još nema simpotoma. Kad se jave simpotomi onda može da bude kasno.

