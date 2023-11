9 PROMENA U ISHRANI UBLAŽIĆE NESANICU: Pažljivo sledite ova upustva i spavaćete kao beba

Sigurno vam se s vremena na vreme dogodi da ne možete da zaspite nakon celodnevnih aktivnosti. Povremena neprospavana noć ne mora da znači da je to nesanica. Međutim, ako vam se to dešava češće, možda imate hroničnu nesanicu.

- Kratkotrajna nesanica se može javiti tokom stresnih perioda u životu. Na primer, ako prolazite kroz razvod ili ste pod velikim pritiskom na poslu. Osobama koje često putuju na duže relacije insomnija se može desiti zbog promene vremenske zone, zbog neusaglašenosti vašeg biološkog sata sa onim vremenskim. Ovakva privremena nesanica može trajati i do tri meseca - objašnjava Jasna Vujičić, viši dijetetičar-nutricionista i dodaje da se nesanica može ublažiti boljim izborom namirnica.

foto: Privatna Arhiva

Eliminišite kofein

Jutarnja kafa je ritual kod mnogih. Ali čim sat otkuca podne, izbegavajte kofein u hrani i piću. Čak i male količine koje se nalaze u čokoladi mogu uticati na vaše san te noći. Gazirana bezakloholna pića tipa kola i energetska pića su krcata kofeinom.

Čitajte deklaracije na proizvodima

Neki lekovi protiv bolova i tablete za mršavljenje takođe sadrže kofein. Kompleksni ugljeni hidrati, proteini i namirnice sa melatoninom su pravi izbor.

Večera neka bude lagana

Ne jedite prekasno tešku hranu i velike obroke. One preopterećuju vaš probavni sistem, što utiče na to koliko dobro spavate. Umesto toga, pojedite laganu večeru. Izaberite neko integralno pecivo ili žitarice uz nemasne proteine (ćuretina, mleko, jogurt, mladi sir…), neko povrće (zelena salata, paprika, paradajz…) i namirnice sa melatoninom (pored paradajza, to su orašasti plodovi, maline, višnje). Prestanite da jedete najmanje sat vremena pre spavanja.

foto: Stock photo

Mleko i čaj su bolji izbor od alkohola

Alkohol vas može uljuljkati u san, ali nakon što se iscrpe početni efekti, zbog toga ćete se češće buditi preko noći. Bolji izbor su toplo mleko i čaj od kamilice.

Ne nalivajte se tečnošću uveče

Ako preterate, noćni izleti u kupatilo su neminovnost. Ne pijte ništa u poslednja 2 sata pre spavanja. Ako morate da ustajete noću, može biti teško da se brzo vratite na spavanje.

Vežbe nikako uveče

Redovne vežbe pomažu vam da bolje spavate – ali u prvom delu dana. Nalet energije nakon treninga može vas dugo držati budnim. Pokušajte da završite bilo koju intenzivnu vežbu 3 do 4 sata pre nego što odete u krevet. Nežne vežbe uma i tela, poput joge ili tai či-a, možete raditi neposredno pre nego što krenete u krevet.

Duvan ne pomaže boljem snu

Nikotin je stimulans, baš kao i kofein. Duvan vas može sprečiti da zaspite i pogoršati nesanicu.

Budite oprezni sa tabletama za spavanje

Neki lekovi za spavanje mogu postati navika i mogu imati nuspojave. U idealnom slučaju, pilule bi trebale biti kratkoročno rešenje. Konsultujte svog lekara.

Znajte kada treba da posetite svog lekara

Recite im da li vaša nesanica traje mesec dana ili više. Lekar može da vas posavetuje da li je uzrok zdravstveno stanje – poput refluksa kiseline, artritisa, astme ili depresije – ili lek koji uzimate.