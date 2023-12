BOJA URINA ZAVISI I OD TOGA ŠTA JEDEMO I PIJEMO: Evo kako na nju deluju cvekla, šargarepa, senf...

Boja urina, odnosno mokraće može da se promeni u zavisnosti od toga koliko vode ili drugih tečnosti ste uneli. Na ovaj način jednostavno možete da odredite i koliko ste hidrirani. Ali šta to znači kada boja urina odstupi od uobičajenih nijansi žute? E za to već mogu da budu krive određene namirnice koje ste prethodno pojeli, ali i lekovi i suplementi koje uzimate.

Urin se može pojaviti u različitim bojama: crvenkasto-ružičasta, tamno braon, svetlo narandžasta, svetlo žuta, pa čak i plava. I najčešće je ta promena boje rezultat vaše ishrane ili unosa leka ili suplementa i nije zabrinjavajuća. Ja ću se ovde zadržati na području ishrane - objašnjava Jasna Vujičić, viši dijetetičar-nutricionista.

Normalna boja urina je svetložuta do boje ćilibara

Cvekla, kupina i rabarbara: boja urina crvena ili ružičasta

Ako primetite da je urin crvene ili ružičaste boje nemojte odmah dizati paniku, već se prisetite da li ste skoro jeli cveklu, kupinu ili možda stabljike rabarbare.

Prema izveštaju istraživanja StatPearls-a iz juna 2020., takozvana “beeturija” pogađa 10-14 % stanovništva. Biljni pigmenti i druga jedinjenja u cvekli i kupinama mogu da utiču na boju urina tako što ga boje u crvenkasto ružičastu.

Isto važi i za rabarbaru, kod koje su stabljike bogate antocijaninima, biljnim pigmentima koje nalazimo i u prethodne dve namirnice. Ako se baš opustite i navalite na rabarbaru, boja urina može da bude i tamnija, čak i braon.

foto: Profimedia

Senf i vitamin B: boja urina ide ka fluorescentno žutoj

Vitamini B kompleksa se nalaze u raznim namirnicama, uključujući životinjske proteine, lisnato povrće i obogaćene žitarice i hleb. Postoji osam različitih vitamina B: B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacin), B5 (pantotenska kiselina), B6 (piridoksin), B7 (biotin), B9 (folna kiselina) i B12 (kobalamin). Svi su rastvorivi u vodi, pa se višak izbacuje putem mokraće.

Dok istraživanja potrvrđuju da hrana koja sadrži vitamine B može promeniti vaš urin u jarko žutu ili narandžastu boje, to se mnogo češće dešava upotrebom suplemenata vitamina B. Od svih vitamina B, najverovatnije ćete videti promenu boje u mokraći ako uzimate vitamin B2 ili vitamin B12.

Takođe, uzgred da kažem, ako uzimate suplement B6, znajte da on takođe može da promeni osim boje i miris vaše mokraće.

Šargarepa daje mokraći žuto narandžastu boju

Da li ste ikada gulili šargarepu? I, šta kažete, koje boje su vam bile prsti na šakama? Bravo. Isto kao što vam može obojiti kožu na prstićima utiče i na boju mokraće.

Beta-karotena je razlog što šargarepa ima ovakvu boju. Nema razloga za strah, ne možete pojesti toliko šargarepe da bi vam koža postala narandžasta.

foto: Profimedia

Vitamin C

Baš kao što je to sa vitaminom B, i vitamin C utiče na boju mokraće. Neke namirnice kao što su kivi, paprike, jagode, citrusi a naročito suplementi sa većim dozama vitamina C menjaju boju urina u svetlo žutu ili narandžastu. Ovaj vitamin je takođe restovrljiv u vodi pa se višak izbacuje putem urina.

Uvek je bolje ovaj vitamin uzimati iz prirodnih izvora, dakle namirnica. Prema istraživanjima iz 2014. osobe koje su jele namirnice u kojima je bilo vitamina C u preporučenim vrednostima (75 do 90 mg) imali su manje šanse da razviju simptome preaktivne bešike (OAB). Ove vrednosti dobijate ako pojedete jednu crvenu papriku ili popijete jednu čašu ceđene pomorandže (2 voćke)

Kada posetiti lekara?

- Iako je promena boje vašeg urina obično bezopasna, ponekad može biti pokazatelj da se nešto drugo dešava sa vašim zdravljem. Ako ste zabrinuti, razgovarajte sa svojim lekarom da biste utvrdili da li su promene boje vaše mokraće znaci nečeg ozbiljnijeg - ističe Jasna Vujičić.

foto: Privatna Arhiva

U idealnom slučaju, boja vašeg urina će biti svetlo žuta do boje ćilibara, što ukazuje da ste dobro hidrirani.

Tamnožuta, pa čak i smeđa mokraća može signalizirati da ste dehidrirani. Važno je da ostanete hidrirani da biste sprečili stvaranje kamenja u bubregu i druge štete po vaše zdravlje.

Ako je vaš urin konstantno tamnožut ili narandžast, a povećavanje unosa tečnosti i suplemenata ne doprinosi promeni boje, trebalo bi da posetite lekara. Ovo može biti znak problema sa jetrom ili žučnim putevima.

Ako je problem sa žučnim kamencem i dođe do začepljenja žučnih puteva, boja urina drastično ide ka tamno žutoj, a boja izmeta posvetljava, do svetlo bež boje. Tada je i koža žuta, dakle pacijent ima žuticu. Ovo je hitno stanje koje zahteva medicinsku pomoć- ERCP, a potom i operaciju žučne kese.

Druge boje poput zelene, crvene i braon – kada nisu direktan rezultat nečega što ste jeli – mogu ukazivati na zdravstveno stanje koje zahteva hitnu posetu lekaru.

* Zeleni urin može ukazivati na bakterijsku infekciju.

* Jarko i tamno crvena mogu biti od krvi ili može ukazivati na mogućnost oštećenja jetrinog parenhima nastalog zbog ciroze jetre ili akutne virusne infekcije.

* Braon bi mogla biti posledica rabdomiolize, stanja u kojem se mišićno tkivo razgrađuje.