"ČAJ ZAISTA POMAŽE, ALI ZAPITAJMO SE KOJA SU MU LOŠA SVOJSTVA" Stanišić: Na svojoj koži sam osetila ŠTA MOŽE DA URADI CRNI ČAJ

Danas se u svetu obeležava Međunarodni dan čaja koji ima za cilj podizanje svesti o značaju koji ima ovaj napitak.

Iako na ovom prostoru ne postoji kultura ispijanja čaja kako je to, recimo, slučaj u nekim azijskim zemljama ili Engleskoj, ipak se i ovde mogu pronaći ljudi koji uživaju u konzumiranju ovog aromatičnog napitka.

Koliko je on delotvoran i koliko često imamo ovakve zdrave navike, ali i da li sa njima možemo preterati, pitanja su o kojima, verovatno, nedovoljno razmišljamo.

Da li su svi suplementi dobri, ali i da li treba da se vratimo na domaću, tradicionalnu hranu ili slušamo moderne savete o kombinaciji jela i začina koji često nisu sa našeg podneblja, voditelji Pulsa Srbije proveravali su sa prof. dr Svetlanom Stanišić, stručnjakom za ishranu.

- Što se tiče čajeva, možemo da ih razmatramo kao da kažemo ovu grupu Camellia sinensis čajeva, odnosno zeleni, beli, crni čaj i oolong čaj. Znači, to je sve od jedne biljke, u zavisnosti od pripreme. Imamo druge vrste čajeva, to su ovi biljni čajevi kao nana, kamilica, šipak koje često koristimo. Šta je tu važno da kažemo? Generalno, za zeleni čaj i za sve te varijante Camellia sinensis čajeva se pokazalo da imaju izuzetan antioksidantni kapacitet, odnosno potencijal da se bore protiv oksidativnog stresa u našem organizmu i time da usporavaju starenje, da smanjuju rizik od raznih bolesti i to je jako dobro. Tri-četiri šolje bi bilo adekvatne na dnevnom nivou - rekla je Stanišić.

Međutim, upozorila je i na nepoželjna svojstva koje čajevi mogu imati na zdravlje.

- Ono što treba da spomenemo jeste da prvo proverimo kakav je kvalitet čaja u smislu da je bolje da koristimo one iz rinfuza kao sušene listiće nego one u plastičnim kesicama. Jer se pokazalo da kada prelijemo te plastične kesice vodom, zapravo ogromna količina sitnih čestica, milijarde njih, se oslobodi u čaj i onda tako unosimo mikroplastiku. Ono što je takođe loše vezano za čajeve jeste crni čaj može da izazove pesak u bubregu. To sam otkrila na svojoj koži. Čudila sam se kako mogu Britanci da piju crni čaj sa mlekom. Onda sam razumela da u stvari to mleko služi da zbog kalcijuma neutrališe neku oksalnu kiselinu koja se nalazi u crnom čaju.

