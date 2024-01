6 ZLATNIH PRAVILA ZA DOBRU LINIJU I ZDRAVLJE! Nutricionistkinja: Mleko može izazvati visok krvni pritisak,a supa je veoma važna!

Prvi januar mnogi označe ne samo kao početak kalendarske godine, već i kao novu stranicu u životu, pa se često upravo sa prvim danima januara menjaju i životne navike.

Najčešća je - počinjem da treniram i da se zdravo hranim!

Često se tu načini i prva greška -hteli bismo sve odjednom, pa mnogI vrlo brzo odustanu jer starih navika se teško rešavaju a još teže usvajaju nove. Ali oni koji naprave plan i reorganizaciju, zaista ispune svoju novogodišnju odluku pa im treninzi i zdraviji život postanu svakodnevica.

A kako napraviti dobar plan i okrenuti novu stranicu u životu?

Na ovo pitanje odgovore je u jutarnjem programu Kurir televizija davali su Milka Raičević, nutricionista I Dr Feelgood.

- Prvo bi trebalo da stanemo u ogledalo i da kažemo ja to hoću. Moramo da osvestimo svoje potrebe. Bilo bi idealno da ako nešto odlučimo pre toga odemo kod lekara i obavimo sve laboratorijske pretrage kako bismo mogli potom da kod nutricioniste kreiramo sopstveni jelovnik - rekla je Raičević i dodala:

- Kada nešto treba da promenite, prvo treba da promenite svoje navike, a da biste to uradili morate da ispoštujete najosnovnije stvari. To znači pre svega regulaciju sna koga nismo imali dovoljno jer smo slavili. Zatim da unosite dovoljnu količinu vode, da imate dva do tri obroka, da budete raspoloženi i naravno da jedete supu tj. da jedete kašikom. Jako je bitno da ako želimo da promenimo navike treba da snamo da je slatko desert, ali slatko kao jabuka i voće, dok nam je povrće hrana.

Rekla je da nipošto ne treba preterivati sa mlekom i da ja bolje konzumirati kiselo mleko:

- Kada mi kažemo izbacite šećer treba znati da i limun u sebi sadrži šećer tj da ga mi kroz limun i ostao voće uzimamo. Takođe, mleko na primer sadrži dosta soli. Zato, kada popijemo puno mleka to može izazvatii visok pritisak. Bolje je ako nam je do mleka uzimati kiselo mleko.

Kaže da sa hranom nipošto ne treba prekidati naglo već postepeno.

Dr Feelgood rekao je da sam ne konzumira mleko, ali troši mlečne proizvode, a najviše kozji sir.

Istakao je da mršavljenje nema nikakvu svrhu ukoliko se čovek posle izvesnog vremena vrati starim životnim navikama

- Svako od nas ima neki kljuć o najvažnije ga je otključati. Šta znači čoveku da smrša 20 il 30 kilograma ako se posle vrati starim životnim navikama. Velika stvar je da pomognete čoveku tako da mu ne menjate mnogo životne navika tj. da ih menjate polako. Govorim o zdravim ljudima. Umerenost u svemu je ključna. Svi mi volimo da jedemo, a neki od nas ne vole da treniraju i to može dovesti do mnogih poremećaja poput poremećaja sna na primer.

