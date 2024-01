U VREME PRAZNIKA U SRBIJI SE BELEŽI VEĆI BROJ SRČANIH UDARA: Osnovni uzrok je preterivanje u hrani i piću

Masno, slasno i strasno – većina tako doživljava praznične dane. Uživanje u jelu i piću jedna je od osnovnih karakteristika praznika. A gde je granica između uživanja i preterivanja?

A kada prođu praznici treba sanirati posledice neumerenosti. Zato stručnjaci upozoravaju da za praznike moramo biti umereni i da ne smemo previše da menjamo redovne navike.

„Da u to vreme unosimo namirnice sa manjom kalorijskom vrednošću, da se držimo zdravih namirnica, kao što su voće i povrće, sa većim procentom dijetnih vlakana, integralne žitarice, proizvodi od mesa i mleka sa manjim procentom mlene masti", izjavila je specijalista higijene dr Tatjana Vidanović za RTS.

foto: Shutterstock

Posebno oprezni tokom praznika moraju da budu hronični bolesnici. Njima se preporučuje unos hrane sa manje masnoća, šećera i soli.

„Jer ove namirnice mogu kod njih da dovedu do povećanja krvnog pritiska, do srčanih tegoba, do poremećaja regulacije šećera u krvi, a takođe se javljaju i tegobe vezane za organe za varenje, a to su mučnina, nadutost, bolovi u stomaku", dodala je dr Vidanović.

Najvažnije je da u praznične dane ne zanemarujemo fizičku aktivnost. Na taj način ćemo najlakše i najbrže potrošiti višak unetih kalorija.

Izvor: RTS/Kurir.rs