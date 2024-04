5 zdravstvenih prednosti tikvica: Sve pršti od vitamina, antioksidanasa i minerala

Bogate su antioksidansima i štite kožu

U tikvicama ćete naći dosta vitamina A i C, kao i mnogo biljnih jedinjenja, uključujući polifenole i karotenoide, grupu biljnih pigmenata. Svi ovi mikronutrijenti su antioksidansi koji pomažu telu da smanji upalu i da se bori protiv slobodnih radikala. Slobodni radikali su nestabilni molekuli koji, kada im se dozvoli da se nakupljaju u velikim količinama u celom telu, mogu dovesti do skoro svake hronične bolesti na koju možete pomisliti, od srčanih bolesti do raka.

Takođe, karotenoidi su povezani sa zaštitom od ultraljubičastih zraka, pomažući da prirodno zaštitimo našu kožu od opekotina od sunca i raka kože.

Hranljive vrednosti tikvice Porcija seckanih tikvica od 1 šolje sadrži oko 21 kaloriju, 1,5 grama proteina, manje od pola grama masti, 3,9 grama ugljenih hidrata, uključujući 1,24 grama vlakana i oko 3,1 grama (prirodnih) šećeri.

Antioksidansi u tikvicama pomažu telu da smanji upalu i da se bori protiv slobodnih radikala foto: Shutterstock

Sadrže važne hranljive materije korisne za zdravlje očiju

Kada je u pitanju održavanje zdravlja očiju i vida, tikvice takođe mogu biti korisne. Dva karotenoida koja se nalaze u ovoj tikvi, lutein i zeaksantin, povezani su sa poboljšanim zdravljem očiju, kao što se vitamin A.

Lutein i zeaksantin se zapravo akumuliraju u mrežnjači, pomažući u sprečavanju očnih bolesti povezanih sa starenjem, poput katarakte i makularne degeneracije. Vitamin A je takođe usko vezan za funkciju oka kao ključni igrač u zdravlju mrežnjače i celokupnoj funkciji oka

Podstiču zdravlje srce, normalne vrednosti holesterola i krvnog pritiska

Poznato je da tikvice podržavaju i zdravlje srca, zahvaljujući sadržaju vlakana, kalijuma, magnezijuma i vitamina K. U tikvicama ćete pronaći pektin, vrstu rastvorljivih vlakana koja se vezuju za holesterol u gastrointestinalnom traktu, izlučujući ga iz tela kroz otpad, a ne apsorbuju se u krv.

Kada imamo velike količine „lošeg“ holesterola (lipoproteina niske gustine ili LDL) u krvi, postoji potencijal da on može da izazove formiranje plaka u našim venama i arterijama, što potencijalno vodi do srčanih oboljenja.

Unos vlakana takođe može doprineti normalnom nivou krvnog pritiska, koji je ključan za optimalno zdravlje srca. Takođe, kalijum i magnezijum su elektroliti koji igraju vitalnu ulogu u normalnom ritmu otkucaja srca, a vitamin K je sastavni deo procesa zgrušavanja krvi, još jedan važan aspekt ukupnog zdravlja srca.

Tikvice podržavaju i zdravlje srca, zahvaljujući sadržaju vlakana, kalijuma, magnezijuma i vitamina K foto: Shutterstock

Obezbeđuju vlakna za zdravo varenje i mikrobiom creva

Rastvorljiva vlakna koja se nalaze u tikvicama su korisna za zdrave bakterije koje se nalaze u sluznici vaših creva. Ove bakterije žive u debelom crevu u široj zajednici mikroorganizama poznatih kao crevni mikrobiom i od vitalnog su značaja ne samo za zdravlje probave, već i za naše celokupno zdravlje.

Visok sadržaj vode koji se nalazi u tikvicama nije važan samo za hidrataciju već će takođe pomoći u varenju, olakšavanju apsorpcije hranljivih materija i sprečavanju uobičajenih probavnih problema kao što zatvor.

Utiču pozitivno na nervni sistem i mozak i dobre su za anemiju

Pored svih gore pomenutih hranljivih materija koje se nalaze u tikvicama, naći ćete i vitamine B folat i vitamin B6. Folat je posebno važan mikronutrijent za trudnice jer je kritičan u formiranju neuralne cevi kod beba koje rastu u materici, kao i zdravo formiranje krvi i ćelija tokom života. Vitamin B6 pomaže u prevenciji anemije, održava zdrav nervni sistem i čak može pomoći u jačanju zdravlja mozga.

Prenela: O.M.

(izvor: Real Simple/Zdravlje Kurir