5 razloga zašto treba jesti jagode: Regulišu pritisak, šećer i holesterol

Riznica antioksidanata

Za početak, jagode su prava mala riznica antioksidanata. Jagode su četvrte po redu na listi namirnica sa najvećom koncentracijom antioksidanata, koji štite vaše telo od slobodnih radikala i tako usporavaju starenje i izazivaju mnoge bolesti.

Odličan izvor vitamina C

Izvrstan su izvor vitamina C, koji ojačava arterije i nadbubrežne žlezde koje su poznate i kao žlezde stresa, a one zahtevaju veću količinu vitamina C od svih organa u telu. Samo osam jagoda ima više vitamina C od jedne pomorandže.

Regulator šećera u krvi

Istraživanja su pokazala da jagode pomažu pri regulisanju šećera u krvi. Samo jedna šolja dnevno može da igra veliku ulogu u prevenciji bolesti krvi. Nivo šećera u krvi povezan je sa gojaznošću, promenama raspoloženja, dijabetesom i hipoglikemijom.

foto: Profimedia

Regulišu krvni pritisak i holesterol

U jednoj porciji jagoda nalazi se 134 mg kalijuma koji reguliše krvni pritisak i deluje kao zaštita od negativnog učinka natrijuma. Jagode pripadaju grupi najzdravije hrane za srce. Sadrže elaginsku kiselinu i flavonoide koji pozitivno utiču na kardiovaskularni sistem. Smanjuju nivo lošeg holesterola, koji uzrokuje začepljenje arterija.

Imaju antiupalno dejstvo

Jagode imaju antiupalno dejstvo i ublažavaju bol. Nauka je dokazala da jagode smanjuju markere upale. Preporučuje se da ih konzumirate tri puta nedeljno da biste smanjili rizik od upala, a zbog njihovog divnog ukusa verujemo da ni češća konzumacija neće biti problem.

Lekovitost lista i korena jagode

List i koren jagode podjednako su lekoviti kao i plod. Čaj se pije kao lek protiv probavnih tegoba, upale grla i prehlade, a odskora se sve više piše o blagotvornim svojstvima lišća u lečenju reume, artritisa i gihta.

Čaj od lista jagode Uzmite peteljke baštenske jagode, a još bolje – od šumskih jagoda. Jednu kafenu kašičicu usitnjenih peteljki prelijte čašom ključale vode. Neka čaj ostane poklopljen 20 minuta. Pijte ovaj prijatan i vrlo lekoviti napitak tri puta dnevno.

Izvor: Zdravaiiprava/Zdravlje.Kurir.rs