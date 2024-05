7 namirnica koje prirodno smanjuju apetit: Bademi su na prvom mestu

Jedite ih kao užinu ili neposredno pre obroka da biste smanjili kalorije. Ove namirnice su bogate zdravim hranljivim materijama poput vlakana i proteina koji neguju vaše telo i bore se sa gladi na zdrav način.

Bademi

Samo šaka badema dnevno ima brojne zdravstvene prednosti. Bademi su bogat izvor antioksidanata, vitamina E i magnezijuma, a osim što pomažu u kontroli nivoa šećera u krvi i zdravlja creva, smanjuju rizik od srčanih oboljenja.

Kafa

Iako pijenje više od jedne do dve šoljice kafe dnevno može izazvati nervozu, umerene količine kafe mogu biti dobre za vaše zdravlje.

Prema opštem preglednom radu objavljenom u International Journal of Food Sciences and Nutrition, kofein konzumiran 30 minuta do četiri sata pre obroka izaziva smanjenje apetita.