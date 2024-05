5 neobičnih promena koje se dešavaju u trudnoći: Evo kako hormoni utiču na nos, kožu i desni

Mučnina i bolovi u leđima su česte i uobičajene promene tokom trudnoće. Za tih devet meseci do rađanja novog života mnogo toga će se promeniti fizički, ali i psihički i emotivno. Pored uobičajenih promena, dešavaju se i neke za koje mnogi nisu čuli.

Veličina nosa se može promeniti

Nos se može povećati tokom trudnoće, a posebno je izražen tokom trećeg tromesečja trudnoće a ova promena je česta. U stvari, tokom trudnoće, količina krvi koja cirkuliše kroz telo se povećava pa tako i količina koja teče donosa. Ova može uticati na povećanje nosa, a otok koji nastaje usled hormonalnih promena može pogoršati stanje.

- U trećem tromesečju više vode zadržava u telu, pa se lice može dalje menjati. Ali nijedna žena ne treba da brine jer su to privremene promene i oko šest nedelja nakon porođaja telo će se vratiti u normalu - kaže dr Zahra Amin, konsultant ginekolog i akušer iz Velike Britanije.

Mogu nastata promene u boji kože

Hormoni tokom trudnoće mogu da izazovu promene boje kože i vrlo je uobičajeno da se pojavi "linea negra", odnosno tamno smeđa linija koja se spušta niz stomak kroz pupak do stidne kosti. Obično se pojavljuje na polovini trudnoće, ali ne kod svake žene.

Nakon porođaja, linija vremenom bledi i nestaje, a vrlo retko ostaje trajno na stomaku. Žene takođe mogu primetiti i pege na koži, a koža na butinama može biti tamna. Žene sa svetlijom kožom će ovo primetiti mnogo više.

foto: Profimedia

Ujedi komaraca su češći Istraživanja pokazuju da je kod trudnica dvostruko veća verovatnoća da ih ujede komarac. Jedan od razloga zašto komarce privlače trudnice je taj što izdišu malo više vazduha, a komarce privlače dodatna vlaga i ugljen-dioksid. Osim toga, trudnice imaju topliji stomak, a to će ih takođe privući. Na sreću, većina repelenata protiv komaraca je bezbedna za upotrebu tokom trudnoće.

Koža može biti kao "testo"

Rupičasti edem nastaje kada se tečnost skuplja u telu i izaziva otok, ako se pritisne ostaje udubljenje na koži. Doktorka Debora Li, stručnjakinja za seksualno i reproduktivno zdravlje, rekla je za Cosmopolitan UK da edem u obliku udubljenja uzrokuje tečnost koja se zadržava ispod kože. Obično mišići pumpaju tečnost nazad u krvotok, ali tokom trudnoće ima toliko tečnosti da telo ne stiže da obradi sve procese.

foto: Shutterstock

Mogu se javiti promene na desnima

Tokom trudnoće, oko pet odsto žena primetiće male promene na desnima u vidu izraslina. Ali to nije razlog za brigu jer one nestaju nakon porođaja. Obične male izrasline formiraju se između zuba, a najčešće se javljaju tokom drugog tromesečja. To su promene izazvane hormonima, koji mogu krvariti i izazvati nelagodnost. Zbog toga je uvek važno da se obratite stomatologu, ali i da idete na redovne stomatološke preglede tokom trudnoće.

Prenela: O.M.

(izvor: businessinsider.com/Zdravlje.kurir.rs)