Nutricionista upozorava: Preskakanje večere je uvek loša ideja

Greška je ne jesti redovno, a posledica je da kasnije imate jako izražen osećaj gladi. Ovaj osećaj je zaštitni mehanizam još iz vremena kada je čovek imao veoma oskudnu ishranu i kada se trudio da maksimalno iskoristi svaku kaloriju koju dobije.

- Gladovanjem koje nastaje usled preskakanja večere ili drugog obroka vas čini sklonim prejedanju u prvom sledećem obroku. Preskakanje obroka direktno utiče na usporavanje bazalnog metabolizma - kaže Jasna Vujičić, viši dijetetičar-nutricionista.

Prema njenim rečima posledice nisu samo ograničene na naredni obrok, već šteta može biti dugoročna.

- Nivo energije i šećera tada oscilira, a organi za varenje su izloženi velikim naporima. Preskakanje večere je mnogim popularnim dijetama ubrzalo put u zaborav, a učinilo da višak na određenim delovima vašeg tela sve teže možete skinuti.

Kada je najbolje vreme za večeru?

Ako poštujete “pravilo” da se ne jede nakon 18 časova a vi ležete oko ponoći ili kasnije, onda vam tajming za večeru nije dobar.

- Večera je obrok uporediv sa doručkom u kalorijskom proračunu, ali u nutritivnom nije. Dok u doručku dominiraju ugljeni hidrati uz nešto proteina i masti, kod večere bi akcenat trebalo staviti na proteine, koji daju dobar osećaj sitosti. To znači da ćete na počinak krenuti neopterećeni varenjem teže hrane. Nakon večere možete piti biljni čaj ili vodu i nećete osećati glad.

Da se vratim na vreme: večerajte 2 i po do 3, a najkasnije 4 sata pre nego što ćete leći na spavanje. Trudite se da večerate svake večeri u isto vreme.

U praksi to obično znači da je neko orjentaciono vreme za večeru kod većine, od 19-21 sat. Prvi sledeći obrok je doručak, nekih 10-11 sati kasnije. Ako preskočimo večeru, telu ne dajemo dovoljno nutrijenata za održavanje svih telesnih funkcija, uključujući bazalni metabolizam.

Večera: izbor namirnica

Sto ljudi, sto ćudi. Svako od nas ima sopstvenu viziju šta je najbolje pojesti za večeru, ali neke preporuke svakako postoje. Ako ste u toku dana jeli veću količinu životinjskih i biljnih proteina, onda su vaši bubrezi i jetra već tada dovoljno zaokupljeni filtriranjem krvi od nusprodukta metabolizma proteina (urea), pa onda ne treba jesti proteine i za večeru. Tada je dobar izbor uzeti neku laganu večeru u kojem ima dosta povrća, recimo neka dobra obrok salata, ili neka barena mešavina povrća sa, na primer, kinoom.

Riba je dobar izbor za večeru

Od životinjskih proteina dobri izbori su belo meso, riba, belanca, a uz njih možete dodati i razne sezonske salate, i vlaknasto povrće.

- Ne treba bežati od ugljenih hidrata, ali oni treba da budu u manjini i to isključivo kao kompleksni ugljeni hidrati. Još jednom da ponovim, riba je jako dobar izbor za večeru.

Treba težiti raznovrsnosti: nije poželjno unositi za sva tri osnovna obroka proteine životinjskog porekla, već tu treba više opcija.

- Žitarice i mahunarke koje sadrže dosta proteina su takođe zgodne u okviru neke večere. Njih uglavnom mnogi izbegavaju, a veoma su nutritivno vredne namirnice i idealne za večeru: heljda, sočivo, kinoa, amarant, proso, pa i pirinač.

Masnoće su takođe bitne, koristite maslinovo ulje za začinjavanje salata i ako imate ribu na jelovniku, a uz obrok salate možete ubaciti i limunov sok, semenčice i neke orašaste plodove.

Preskakanje večere: kako to pobediti?

Uveče se telo pre spavanja priprema za odmor. Dolazi do snižavanja nivo kortizola, a takođe i insulin je na niskom novou.

- Treba nam lak obrok. Ako vas večera ne privlači ili nemate nimalo apetita, rasporedite ostale obroke tako da otprilike bude jednak razmak između njih. Ako i pored toga osetite sitost i bez večere, ne izbacujte je već je smanjite na minimum, uz neke niskokalorične namirnice koje se lako vare. Pored navedenog balansa životinjskih i biljnih proteina, trudite se i da ispoštujete i balans kiselo-baznih namirnica. Sokovi se uglavnom piju u prvom delu dana, kao i napici sa kofeinom (kafa i jaki čajevi). Uz večeru ili nakon nje pijte vodu i lagane biljne čajeve.

Ako ne možete bez kafe, ne pijte je posle 17h, jer ćete u suprotnom imati problema sa snom.

Osobe kojima su na poslu u vreme večere, savet je da ponesu obrok sa sobom i prilagode satnicu svojim aktivnostima.

- Uvek treba pratiti kako podnosite određene namirnice i shodno tome prilagođavate vaš jelovnik. Telo vam samo kazuje šta mu ne prija, pa to možete i izbaciti ili zameniti sa nečin drugim. Verski post i dugotrajne iscrpljujuće dijete koje su veoma restriktivne u izboru namirnica jako iscrpljuju celo telo, pa je svakako večera neophodna. Ne preskačite je.

Ako se pak desi da preskočite večeru može vam pasti nivo šećera u krvi, pa ćete ogladneti.

- Ovo je pojava koja prati loš san i buđenje radi “pustošenja frižidera” u sitne sate. Jel zaista to želite? Preskakanje večere i mršavljenje Mnoge devojke ovo vide kao neki recept i biraju preskakanje večere za mršavljenje. Ako gledate samo u vagu, uspećete da izgubite kilograme, ali izgubićete ono najvrednije: mišićnu masu. Masne naslage neće nigde otići, naprotiv, ostaće tu i dalje, ali tu neće biti toliko mišića koji će ih moći potrošiti. To je najgora moguća strategija mršavljenja. Mišićna masa je ono što nam pomaže da smršamo, ako nam je to cilj. Ne preskačite večeru.

Šta ne treba da jedete za večeru?

- Pica, musli, neki jak sendvič, pasta, pomfrit, masna hrana, roštilj… sve je to teška hrana za večeru i koju telo nije sposobno da svari, tako da se ovo uglavnom lepi za vaše butine, zadnjicu i struk. Ako vam to smeta, eto razloga da nešto promenite. Počite tako što će preskakanje večere postati prošlost, baš kao i loše navike u ishrani.

