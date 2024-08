Lubenica mozak čuva: Redovno konzumiranje smanjuje rizik od neuroloških bolesti

Istraživanje objavljeno u "Journal of Nutrition in Gerontology and Geriatrics" otkrilo je da lubenica štiti mozak zahvaljujući visokom sadržaju likopena, moćnog antioksidansa koji se nalazi u ovom voću.

Likopen neutralizuje slobodne radikale, molekule koje mogu oštetiti ćelije mozga i doprinose oksidativnom stresu - najvećem faktoru povezanom sa neurodegenerativnim bolestima poput Alchajmerove i Parkinsonove bolesti.

Pored toga, likopen u lubenici ima antiinflamatorna svojstva koja pomažu u smanjenju upalnih procesa u mozgu, što je ključno za očuvanje neurološkog zdravlja. Upalni procesi mogu doprineti oštećenju neurona i povezati se sa raznim poremećajima raspoloženja i kognitivnim disfunkcijama.

foto: Promo

Iako su potrebna dalja istraživanja da bi se potpuno razumele sve prednosti likopena, redovno konzumiranje lubenice može biti korisno za održavanje zdravlja mozga i smanjenje rizika od neuroloških bolesti.

Izvor: Ncbi.nlm.nih.gov/Zdravlje.Kurir.rs