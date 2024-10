Svi smo čuli da je doručak „najvažniji obrok dana“, ali ne razmišljamo često o tome zašto je to tako. Evo kratkog objašnjenja. Hrana koju jedemo ujutru prva ulazi u naš sistem nakon dužeg perioda postа tokom noći i odgovorna je za stimulaciju metabolizma, balansiranje šećera u krvi i pružanje energije. Drugim rečima, doručak priprema ceo naš sistem za dan koji je pred nama.

Imajući to u vidu, ima smisla pažljivo razmotriti koje namirnice biramo za početak dana. Na kraju krajeva, ako ono što jedemo direktno utiče na naše fizičko i emocionalno blagostanje tokom celog dana, onda bi to trebalo da budu pažljivo odabrane namirnice visokog kvaliteta.

Međutim, nutricionisti kažu da nije samo reč o izboru tradicionalno „zdravih“ namirnica poput voća i jogurta umesto krofni i peciva. Takođe je važno razmotriti kako naš doručak utiče na šećer u krvi . Idealno, želimo da ga stabilizujemo odmah i da to tako i zadržimo. Najbolji način da to postignemo? Pripremom doručka bogatog proteinima i vlaknima koji je slan, a ne sladak.

- Ako imate žudnju za šećerom, hronični umor, moždanu maglu, probleme sa spavanjem ili kožne probleme, tada će stabilizacija vaših nivoa glukoze pomoći. Budući da velika većina populacije ima nestabilne nivoe glukoze (neke studije procenjuju da je to do 80 odsto ljudi), odabir slanog doručka može pomoći - objašnjava Enšop.

- Omlet od dva jajeta sa fetom, sirom i paradajzom je kompletan i izbalansiran obrok koji će sprečiti skokove glukoze koji vode do kasnijeg pada i žudnje - predlaže Enšop, dodajući da će ovakav obrok takođe održati osećaj sitosti i energičnosti tokom jutra.

Ali to je samo jedan primer—ne morate svaki dan jesti ovu tačnu kombinaciju za doručak. Svaki slani doručak sa jajima (ili drugim nemasnim proteinima, poput nesladjenog jogurta, tofua ili kikiriki putera) koji sadrži vlakna i zdrave masti će biti dobar. Na primer, toasti od integralnog kiselog testa sa tahinijem i povrćem. Slani ovseni kašasti sa dinstanom spanaćem, jajima, pečurkama i avokadom. Ili čak jedna kašika svežeg sira sa cherry paradajzom, krastavcima, solju i biberom.

To ne znači da treba da potpuno izbegavate sve što je slatko.

- Kada dođe do skoka, naše mitohondrije postaju preopterećene i počinju da proizvode hemikalije zvane slobodni radikali koji oštećuju naše ćelije, mutiraju naš DNK, dovode do oksidativnog stresa i upale. Slatki skokovi ovo čine čak i više od skokova uzrokovanih skrobom. Upala je osnovni uzrok većine bolesti. Tri od pet ljudi umre od bolesti zasnovanih na upali. Zato zapamtite da započnete dan sa solju. A ako zaista želite voće ujutro, to je u redu. Samo ga jedite u celom obliku na kraju svog slanog doručka, a ne na početku - kaže ona.