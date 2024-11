Ovseno mleko je biljna alternativa običnom mleku, napravljena od ovsenih pahuljica i vode. Dobija se tako što se ovsene pahuljice potope u vodu, samelju i procedе kako bi se dobio kremasti napitak blagog, orašastog ukusa . Ovo mleko je savršeno za vegane, osobe koje ne podnose laktozu i one koji traže zdraviju zamenu za mlečne proizvode . Takođe je bogato vitaminima i mineralima, a možete ga dodati u kafu, smutije, pahuljice i razne recepte za zdrava jela.

Za kremastiju teksturu, mada ovaj korak nije neophodan, prethodno potopite ovsene pahuljice u vodu na 30 minuta do sat vremena. Nakon toga ih procedite. Stavite ovsene pahuljice, vodu, so, zaslađivač i arome u blender. Blendajte 30-60 sekundi dok smesa ne postane glatka i kremasta. Procedite smesu kroz cediljku ili gazu, pritisnite pulpu kako biste izvukli što više tečnosti. Sipajte ovseno mleko u posudu sa poklopcem i čuvajte u frižideru do 4-5 dana.