Nitrati i so u prerađenom mesu takođe su povezani sa povećanim rizikom od razvoja raka debelog creva. U stvari, Svetska zdravstvena organizacija klasifikuje aditive kao kancerogene grupe 1, što znači da mogu izazvati niz karcinoma.

Čini se da je mehanizam koji povezuje prerađeno meso sa rakom sličan onome kako bi se moglo povezati sa dijabetesom tipa 2. Tokom varenja, prerađeno meso proizvodi N-nitrozo hemikalije, koje mogu oštetiti ćelije. Ovo može dovesti do upale i uticati na to kako funkcioniše insulin, hormon koji kontroliše nivo glukoze (šećera) u krvi, što zauzvrat može dovesti do insulinske rezistencije, kada ćelije u vašim mišićima, masti i jetri ne reaguju dobro na insulin i ne mogu lako da preuzmu glukozu iz vaše krvi.