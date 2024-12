Kako se to dešava, objašnjava Jasna Vujičić, viši dijetetičar-nutricionista.

Koncept 16/8: čitavih 16 časova ne treba jesti ništa, a jedete 8 sati. To bi otprilike trebalo da budu 2-3 obroka. U periodu izgladnjavanja organizam vrši recikliranje nepoželjnih ćelija i stvara energiju za svoje funkcionisanje.

Koncept 20/4: ne jedete 20 časova, a jedete 4 sata dnevno. U ova četiri sata možete “spakovati” svega 2 obroka i to je teža varijanta posta.

Savremeni način života i uobičajene navike u ishrani ne daju mnogo prostora autofagiji, jer je hrana dostupna uvek i svuda. U praksi to znači da jedemo 4-5 obroka, jer smo tako navikli od malih nogu, a najstarije navike se najteže menjaju.

Autofagija je primenjiva samo za zdrave odrasle osobe, nikako za decu i ranjive grupe (trudnice, hronični bolesnici, stare osobe). Da bi mogli da praktikujete autofagiju, to zahteva posvećenost na koju mnogi nisu spremni.

- Primer satnice za koncept 16/8 bi bio sledeći: ustajete u 6:00, pripremate se i idete na posao, potom oko 10 sati doručkujete, ručate oko 14, večerate do 18 i da ste u krevetu do 22 sata najkasnije. Nema noćnog života, noć je za spavanje, a dan za rad. Aufff, teeeško…Za one koji žele da probaju, autofagiju ne morate primenjivati svakodnevno, možda je bolje primenjivati je recimo neparnim danima, a vikend ostaviti za uobičajeni režim ishrane. Ili ako želite da probate nekoliko dana godišnje kao vid samočišćenja. Kao nutricionistu, dužnost mi je da vas upozorim da ne započinjete sa autofagijom ako niste potpuno zdrava odrasla osoba i da se pre toga obavezno konsultujete sa svojim lekarom - ističe Jasna Vujičić.