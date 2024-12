Gastritis predstavlja upalu i iritaciju sluzokože želuca sa simptomima kao što su bol u stomaku, loše varenje, nadutost i osećaj težine . Prema podacima Nacionalne zdravstvene službe Velike Britanije, može da dovede i do čestog podrigivanja i nadimanja . Uzroci ovog stanja uključuju infekciju heliko bakterijom , prekomerno korišćenje antiinflamatornih lekova poput aspirina i ibuprofena, preterano unošenje alkohola, kao i visok nivo stresa .

Semenke sadrže omega-3 masne kiseline koje imaju izražena protivupalna svojstva. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Journal of the American College of Nutrition, ove masne kiseline mogu da pomognu u smanjenju upale sluzokože želuca i ublaže simptome gastritisa.