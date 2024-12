Suve kajsije su bogate vitaminima A i C, kalijumom i vlaknima , što ih čini odličnim saveznikom za zdravlje srca, jačanje imuniteta i bolju probavu. Pored toga, imaju malo masti, bogate su antioksidantima , a dobre su čak i za vašu kožu. Iako sadrže nešto više kalorija od svežeg voća, zadržavaju većinu hranljivih materija i imaju duži rok trajanja. Sledi sedam prednosti sušenih kajsija.

Suve kajsije sadrže mnogoštvo antioksidanata, koji štite telo od oksidativnog stresa i oštećenja izazvanih slobodnim radikalima. Antioksidanti poput vitamina C i beta-karotena doprinose očuvanju zdravlja i usporavaju proces starenja.

Vitamin C u suvim kajsijama igra ključnu ulogu u zdravlju kože. On podstiče proizvodnju kolagena, proteina zaslužnog za čvrstoću i elastičnost kože i smanjuje bore. Osim toga, vitamin C štiti kožu od oštećenja izazvanih UV zracima i zagađenjem.