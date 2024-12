Vitamin C – Istraživanjima se došlo do zaključka da su bolesti desni povezane sa niskim sadržajem vitamina C u telu. Većim unosom vitamina C možete poboljšati svoj imuni sistem kako bi se mogao boriti protiv bolesti koja uzrokuje bakterije i pomoći u regeneraciji desni. Pored toga, potreban vam je vitamin C i za sam kolagen.