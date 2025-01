Bez obzira na to da li se povremeno suočavate s nadutošću , opstipacijom ili želite jednostavno da sačivate zdravlje creva , uvođenje pojedinih vrsta voća u vaš svakodnevni meni može da napravi veliku razliku. Sledi sedam slatkih plodova koji će vam pomoći da se rešite probavnih problema.

Jabuke su jedan od najboljih plodova za varenje zbog visokog sadržaja vlakana, posebno rastvorljivih vlakana poznatih kao pektin . Ova vlakna pomažu u regulisanju rada creva, omekšavaju stolicu i sprečavaju opstipaciju . Studija objavljena u Journal of Research in Medical Sciences navodi da antiinflamatorni efekat jabuka pomaže u smanjenju rizika od razvoja gastroezofagealne refluksne bolesti (GERD), stanja u kojem se želudačna kiselina vraća u jednjak, uzrokujući gorušicu. Jabuke takođe sadrže antioksidante i vitamine koji doprinose opštem zdravlju creva.

Banane su još jedno voće koje pomaže varenje, zahvaljujući svom visokom sadržaju vlakana. Prema studiji objavljenoj u Pondicherry Journal of Nursing, banane podstiču rast dobrih bakterija u stomaku, pomažu u smirivanju sluzokože želuca i smanjuju kiselost. Takođe su bogate pektinom, vlaknima koja pomažu u normalizaciji rada creva i smanjenju opstipacije. Dodatno, one su dobar izvor kalijuma koji pozitivno utiče na mišiće, uključujući one koji su uključeni u varenje.