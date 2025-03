- To je osnovna komponenta ćelijske strukture i pomaže u proizvodnji hormona kao što su kortizol i estrogen, i sintezi vitamina D - kaže kardiolog dr Abhijit Borse .

Vaše telo se oslanja na odgovarajući nivo holesterola za ove telesne funkcije. Ako imate visok holesterol, to može izazvati probleme. To se dešava kada imate ukupan holesterol iznad 200 miligrama po decilitru (mg/dL), prema američkim centrima za kontrolu i prevenciju bolesti. To znači da su vaš lipoprotein niske gustine (LDL) ili „loš“ holesterol, lipoprotein visoke gustine (HDL) ili „dobri“ holesterol i trigliceridi više od 200 mg/dL.