Rada je vegan već 26 godina i to iskustvo pretočila je u jednostavne, ukusne recepte koji slave biljni svet.

- Kroz to vreme naučila sam da zdrava hrana ne mora da bude ni dosadna ni komplikovana – naprotiv! Pripremam jednostavne, sočne i šarene obroke, a ono što me najviše raduje jeste kada to podelim s drugima. Posebno volim da deci u školi približim zdravu ishranu, kroz zabavne radionice, priče i male kulinarske trikove. Ovde sam da vam prenesem deo svog sveta – da vas inspirišem da možda i vi zasučete rukave, posadite nešto svoje ili probate neki moj recept - kaže Rada.