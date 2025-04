Izvrstan su izvor vitamina C i zadovoljavaju 31,25 % preporučenih dnevnih potreba, dok ostalih minerala i vitamina u rotkvicama ima samo u tragovima.

- Vitamin C ima značajnu ulogu u metabolizmu, pa tako pomaže u formiranju kolagena, održava desni zdravima, pomaže u apsorpciji gvožđa, poboljšava imunološki sistem, ubrzava zarastanje rana i učestvuje u sintezi neurotransmitera u mozgu. Jedna od najbitnijih uloga vitamina C je u neutralisanju slobodnih radikala, jer je vitamin C snažan antioksidant. Rotkvice sadrže i razne minerale: kalcijum (25 mg), zatim fosfor (20 mg), kalijum (233 mg), gvožđe (0,34 mg). Odnos kalcijuma i fosfora je takav da omogućava dobru apsorpciju kalcijuma.