U tikvicama ćete naći dosta vitamina A i C

U tikvicama ćete naći dosta vitamina A i C, kao i mnogo biljnih jedinjenja, uključujući polifenole i karotenoide, grupu biljnih pigmenata. Svi ovi mikronutrijenti su antioksidansi koji pomažu telu da smanji upalu i da se bori protiv slobodnih radikala. Slobodni radikali su nestabilni molekuli koji, kada im se dozvoli da se nakupljaju u velikim količinama u celom telu, mogu dovesti do mnogih hronični bolesti, od srčanih oboljenja do raka, navodi se na portalu Real Simple.