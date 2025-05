Kiseli sok sadrži sirće, a njegov glavni efekat je stimulacija nervnih refleksa u telu. Kada popijemo malu količinu ovog soka, kiseline iz sirćeta utiču na nerve u ustima i grlu, koji šalju signal kičmenoj moždini. Ovaj signal zatim prekida pogrešne nerve impulse koji uzrokuju neprijatne grčeve. Rezultat? Brzo olakšanje koje može da dođe već nakon 30 sekundi do dva minuta, pokazuje studija objavljena u časopisu Medicine and Science in Sports and Exercise.