Da biste napravili ukusan i zdrav smuti , možete kao osnovu koristiti tikvice . One su bogate vlaknima, kalijumom, vitaminima A i C, a obiluju i veoma važnim manganom. Sa njima možete mešati bilo koje voće koje želite.

Tikvice su poznate i kao letnja superhrana. One sadrže više od trećine preporučene dnevne količine vitamina C. Ovaj antioksidans štiti oči od one vrste oksidativnog oštećenja koje uzrokuje bolesti očiju, kao što je katarakta.